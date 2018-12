Qué bien me trataron y sin saber quién era

Fue en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Ingresé en urgencias por el corazón y el colon. Un anciano, torpe, algo repelente y con mala cara.

Pude morirme. ¡Qué bien me han tratado! Yo me sentía por dentro mejor que si fuera el mismo Antonio Banderas. Profesionalidad, prontitud, eficacia, medios modernos, mucha simpatía y humanidad, sin regateos, hasta por si acaso me van a poner un marcapasos.

Quiero expresar mi gran agradecimiento a todo el personal y a este sistema de salud. Ese agradecimiento que a los enfermos las angustiosas molestias nos impiden expresar. Quiero dejar testimonio de que nosotros, inexpresivos enfermos, nos enteramos y sentimos todo aunque parezcamos algo idos.

Pablo Osés Azcona

Fuengirola