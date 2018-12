'La importancia de ser honrado', por Francisco García Castro

En el libro " La palabra mágica", Augusto Monterroso, nos dice que se necesita algo de malicia para traducir " The Importance of Being Earnest ( la importancia de ser honrado) por " La importancia de llamarse Ernesto. Nos habla Monterroso del libro de Oscar Wilde. Así nos llego a los lectores hispano-hablantes. Ahora que la ultraderecha irrumpe faraónicamente en el espectro parlamentario, ahora, es cuando debemos valorar y luchar por " la importancia de ser honrado". Ser honrado con los principios y valores de la Democracia. Ser honrado con el devenir de nuestros hijos. Ser honrado, y hablar de " fenómeno global" y no " problema", cuando debatimos sobre inmigración. Ser honrado con el " constitucionalismo" que nos llena la boca. Ser honrado con la historia. Es importante. Muy importante. No cabe error en la traducción.

'¿Quién paga el no-brexit?', por Pablo Alejandre Calviño

A quienes desde el principio venimos diciendo que, pese a aquel "sí" al "brexit", al final Reino Unido no se iría de la UE, no nos sorprende nada que Theresa May haya dado otra larga más a la negociación de salida; y lo que te rondaré, morena, hasta que por último descubran el farol y digan que se quedan. Pero así como en muchos pleitos se exige una fianza al demandante para asegurar que, si pierde, pagará las costas del procedimiento, ¿quién va a pagar aquí las del "no-brexit"? Porque todas las reuniones y viajes de diplomáticos y políticos, las medidas económicas y materiales a que este litigio ha dado lugar, han hecho incurrir a los demás países en unos gastos de muchos millones de euros. Y ahora, ¿qué? ¿Alguien le pasará la factura a los "british", o la pagaremos los primos de siempre?