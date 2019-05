El vértigo de Louis Labeyrie

"Cuando leo un libro, lo leo entero. Esta es la era de Facebook y de decir: He leído este libro y me he quedado con esta frase. Esa gente me aburre enormemente. ¿Para qué me molestas con esta pregunta?" Es la respuesta de Louis Labeyrie a un periodista de Basquet-Mag cuando le pregunta por su frase preferida de un libro. Y es que Labeyrie es así. Espontáneo, directo, un poco provocador y aunque pueda no parecerlo, le gustan las entrevistas y los periodistas. Algo no muy habitual entre los jugadores de elite. Y es que con Labeyrie se rompió el molde.

Cuando llegó a su primer equipo profesional, el Fos Ouest Provence Basket, el club de acuerdo con su familia elaboró un plan para que pudiera seguir con sus estudios de bachillerato dividiendo un curso en dos años. El primero se centraría en matemáticas, lengua y ciencias, y en el segundo afrontaría historia, inglés o filosofía. Resultado: solo asistió a las clases que le correspondían del primer año pero en su casa en los ratos libres estudió las demás y aprobó el curso entero en un año. Labeyrie es un enamorado de la literatura y la filosofía. Más en concreto a la filosofía antigua. Lee a los sofistas entre ellos a Gorgias de Leontinos, un filósofo de la Grecia clásica que protagoniza uno de los diálogos de Platón junto a Querofonte, Sócrates, Calicles y Polo. Y se muestra muy crítico con las tendencias actuales: «leemos menos, solo pensamos en internet. Ya no tenemos el sentido de la cultura. Quiero cultivarme, estás en casa y dices: «Tengo un teléfono muy rápido, que tiene 80 GB, pero tengo la sensación de que todas las personas son cada vez más estúpidas»», le comentaba al periodista Yann Casseville.

Sus gustos musicales también son extraños para este mundo del balón naranja: «Escucho música clásica y ópera. Los músicos franceses son muy poco interesantes y tengo que aferrarme a los que murieron" decía en 2018. En los vestuarios no pasa inadvertido. Su carácter bromista, sus ganas de integración, se atreve ya con el español, y sobre todo su personalidad llama la atención. Un ex compañero suyo decía: «En los vestuarios los debates son ¿Lebron es mejor que Durant? ¿Curry es mejor que Westbrook?... con Louis hablamos de política, de la sociedad, nunca de baloncesto». Cuando debutó con la selección francesa un periodista de L'Equipe le preguntó: ¿Hace 6 meses te hubieras creído que ibas a estar aquí? Respuesta: Ya sabes: ¿Hace 6 meses te hubieras imaginado que Macron iba a ser el presidente de Francia?

Labeyrie comparte su vida en Valencia con su novia Morice y sus cuatro «hijos adoptivos», dos perros, Lazzard e Inoui y dos gatos, Smoky y Pouic Pouic. Lo extraordinario de esta historia es que tiene una página de Instagram donde va contando las aventuras de los cuatro. Una vida de vértigo que desde que comenzó a jugar en serio con 15 años le ha llevado hasta la segunda ronda del draft de la NBA y a convertirse en el MVP de la última jornada de la Liga ACB, y todo a pesar de los vértigos que sufre de manera crónica y que le han hecho perderse varios partidos de liga. Esta noche comienza una apasionante serie de play off, el «clásico» Valencia–Unicaja, donde los malagueños buscan maquillar una temporada que ha ido perdiendo fuerza según han ido avanzando las jornadas. Pasar a semifinales podría ser la primera gran alegría que se llevara este año la sufrida afición del Carpena. Suerte€ a los verdes.