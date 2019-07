España y la lista de Sergio Scariolo

La noche del 14 de junio una cita del actor Will Smith en su película «En busca de la felicidad» llegaba al Twitter de Sergio Scariolo. Después de ganar la NBA con los Toronto Raptors el seleccionador recordaba aquel momento en que Smith en una situación crítica le comenta a su hijo: «Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera tú mismo. Tienes un sueño, tienes que protegerlo. ¿Quieres algo? ve a buscarlo.» Los Toronto Raptors no eran favoritos al inicio de la temporada para llevarse el anillo, ni siquiera lo eran a mitad de temporada, pero sin renunciar a su sueño lograron el éxito. España no es la favorita para ganar el Mundial de China. El tiempo pasa y la imbatible generación del 80 no estará representada sobre el parqué por primera vez desde los JJOO de Sidney 2000, donde Navarro y Raúl Lopez debutaban con la absoluta. Las ausencias son dolorosas, unas más que otras, pero no vale mirar atrás. No se puede renunciar al sueño y nos presentamos con un equipo que puede luchar por las medallas con garantías y de paso ganar la clasificación para los JJOO de Tokio 2020.

La posición de base en la selección está perfectamente cubierta con la presencia de Ricky Rubio, Sergio Llull y Quino Colón. La magia de la NBA, uno de los jugadores más determinantes de Europa y el héroe de la ventanas FIBA no generan ninguna duda a nadie y pocas selecciones pueden presentar, salvo EEUU, un tridente de esta calidad.

En las posiciones exteriores, Rudy Fernandez, el capitán con sus 211 partidos internacionales, Víctor Claver y Juancho Hernangómez parecen fijos. Jaime Fernández, Joan Sastre, Pau Ribas, Beiran y Rabaseda deberían luchar por 2 o 3 puestos en la lista. La polivalencia de casi todos los jugadores para jugar las posiciones de 2-3 o de 3-4 hace que Scariolo tenga múltiples combinaciones para sorprender, a lo que habría que añadir la facilidad de Llull para jugar en estas posiciones.

En la pintura son fijos Marc Gasol, Willy Hernangómez y Pierre Oriola. El cuarto interior podría ser Pablo Aguilar por su tiro exterior y con menos opciones pero no descartado estaría el pívot del Baskonia Ilimane Dios. En esta posición es donde más notaremos las ausencias pero con Marc cerca del aro ningún equipo lo tendrá fácil, ni en defensa ni en ataque. ¿Podría ser mejor? Seguro, pero eso no significa que sea malo.

Hemos vivido la época más gloriosa de nuestro baloncesto liderada por dos jugadores irrepetibles: Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Y no solo por su juego, sino también por su forma de ser y por su liderazgo. Algo único que nos ha permitido vivir durante más de 10 años como favoritos a todo, hasta a ganarle a EEUU en una final olímpica. Ahora seguimos teniendo un gran equipo y estaremos en la lucha por las medallas pero dentro de ese pelotón de 5 o 6 selecciones que lucha por los títulos, no por delante junto a los americanos como hasta ahora. Tenemos un gran equipo y un gran seleccionador que serán protagonistas en China y que antes pasarán por Málaga para jugar 2 amistosos en una gira que he de reconocer que me gusta porque me recuerda a la que vivimos al tés del Mundial de Japón en 2006. Suerte.