Cargos de confianza



Muchos alcaldes de la Costa del Sol disponen de más cargos de confianza que ministros del gobierno de España y hay casos que cobran más que el propio alcalde. ¿Quiénes son habitualmente esto cargos? Los candidatos últimos de las listas municipales sin probabilidades de alcanzar una concejalía. Les prometen el cargo que obtienen si el líder de su lista alcanza la alcaldía. Los «cargos de confianza» están ostentados por personas más inteligentes y con mejor cualificación académica que el líder que encabeza la lista pero van en la cola porque son fieles a su ideología. El alcalde no puede retirarlos de su equipo si estos últimos de la lista obtienen el acta de una concejalía porque ésta está vinculada a la persona y no al partido. El alcalde puede fulminar sus «cargos de confianza» si no son sumisos. El secretario general de un partido elige al secretario autonómico, éste al secretario provincial, éste al comarcal y al local. Los títeres nunca defraudan a los jerarcas. Todo parece muy democrático debido a las elecciones de las bases pero los elegidos estaban ya designados antes y siguen siendo vividores como los gobernadores civiles durante el franquismo y la corte de la monarquía que mangoneaba a la población. Hoy en día aumentamos cada 4 años los trágalas con corbatas rojas, azules, verdes, naranjas para que cobren buenos sueldos sin dar un palo al agua y reciban entradas gratis a una barrerita en la plaza de toros de la malagueta durante la feria. ¡Vaya mierda de futuro espera a los españolitos en España!

Bartolomé Florido

Torremolinos