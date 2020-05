Un trueno todavía en la distancia

En la política-política, que es la que tiene que ver con el poder-poder, y no con los juegos florales que hacen de decorado, aparece cada día al menos una cagada en el despacho y de vez en cuando un explosivo. Si a un político en el poder no le pasa es que, sencillamente, no lo tiene. Faltan datos para saber si el cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, coronel Pérez de los Cobos, es del tipo uno (cagada) o del dos (explosivo), pero todo apunta al segundo, pues lo son las dos hipótesis manejadas de momento: que se relacione con retardo con su trabajo en Catalunya al frente de las fuerzas que frenaron la intentona insurreccional, o que se relacione, más bien, con un supuesto informe suyo sobre los multitudinarios eventos habidos en Madrid días antes de la declaración del estado de alarma. En este caso puede haber ruido para largo, con explosiones de alta potencia en cadena.