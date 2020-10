Málaga sin Coca-Cola

Me paso al Kas limón. Coca-Cola se va de Málaga. La única industria que va a quedar en Málaga va a ser escribir sobre la poca industria que va a quedar en Málaga. La historia industrial de Málaga es la historia de un desguace. Aquí las cadenas son de desmontaje. Donut. Bacardi. Eso por citar solo dos ejemplos más o menos recientes.

Coca-Cola España, su filial Rendelsur, ha decidido trasladar el grueso de su producción andaluza a Sevilla. Después de sesenta años de historia. 77 trabajadores se verán forzados al traslado o a 'incentivos', que es como algunas empresas llaman a veces a echarte a la calle o a prejubilarte con cincuenta tacos. Coca Cola no está en crisis. Nunca hemos tenido más sed.

Es una desapuesta por Málaga. Una reorganización que legítimamente hace una empresa privada pero que daña la economía local, causa dramas personales y nos hace depender (¡también en hostelería!) de canales de distribución foráneos. La planta de Málaga estaba especializada en el envasado de producción para el sector de la hostelería. Los sindicatos explican que la instalación malagueña, situada en las cercanías del aeropuerto de Málaga, junto a la zona de San Julián, funcionaba a pleno rendimiento. Muy triste. Menos mal que los políticos han estado atentos. Para echarse la culpa. El alcalde emite al conocer la noticia unos confusos tuits culpando a la Junta, ay qué boda sin la tía Elvira. A la Junta de antes, a la de hace mucho tiempo, a la de 2003, a la que era mala malísima no a la de ahora. Que no hizo no sé qué en unos terrenos, como si Coca-Cola no fuera a trasladarse cuando le diera la gana aunque le hubiéramos puesto aquí alfombra roja, panda de verdiales, suelo de mármol, gazpachuelo cerca y la tuna compostelana. Sevilla es mucha Sevilla. Como si el Ayuntamiento no pudiera también ofrecer suelo o modificar elementos o como se diga en esa jerga pseudotécnica que se esgrime a veces desde las gerencias de urbanismo cuando no se tiene razón y se quiere además enmarañar el debate. Suelo el que estamos tocando. Ahora que se abría algo de paso el debate sobre el cambio de modelo mejor será que nos cambiemos el modelito, que nos vamos a poner perdidos.