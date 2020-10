El miedo y las preocupaciones: Los grandes enemigos de los estudios y la educación

Como profesor y educador durante muchos años he experimentado el gran obstáculo que significa para los estudiantes el miedo y las preocupaciones ante el fracaso en los exámenes ya sean orales o escritos o frente la entrega de un trabajo, proyecto etc..

Los estudiantes en muchas ocasiones, yo diría demasiadas, no saben cómo gestionar sus emociones a la hora de enfrentar pruebas que les ponen en tensión.

Todo ello se está viendo acrecentado por la educación virtual y la falta de cercanía que hay al tener muchas horas de educación online y por tanto una carencia de relación humana más conectada entre profesores y alumnos.

Se me ocurre que quizás se podría enseñar en los hogares y centros educativos que lo importante no es el éxito sino que las personas tengan interés, voluntad, constancia y capacidad de luchar por lo que quieren.

Que lo importante es la buena intención de hacer las cosas como es debido y de tener un sueño para tu futuro profesional y como ser humano.

Que lo esencial es que tengas ilusión de ser y hacer algo en este mundo que te llene y además que quizá deje una huella bonita y pueda incluso ayudar a las personas que te rodean.

Hay que enseñar en los hogares y en las escuelas que lo vital es el esfuerzo,la dedicación y la buena voluntad ganes o pierdas, lo fundamental es el proceso y finalmente siempre que uno persiste y pone empeño se consiguen las cosas, pero aún si no se logran se aprende de los fracasos, se aprende a ser más fuertes, se aprende a caerte y levantarte una y otra vez, porque en la vida hay momentos buenos y malos y debemos estar preparados para ambos y no tirar la toalla a la más mínima dificultad.

Por tanto, hay que vencer los miedos al fracaso en los estudios y hay que dejar a un lado las preocupaciones porque no te ayudan y no se arregla nada, solamente preocuparse más y estar ansiosos y estresados, así que recomiendo a los alumnos y alumnas que se concentren otros temas y así no preocuparse y si se saturan parar y descansar o hacer otra actividad que les distraiga, porque más tarde o mañana estarán más relajados y frescos para ponerse manos a la obra para continuar con sus estudios y posiblemente hacerlo mucho mejor con toda seguridad.

Por ello, queridos estudiantes, decid adiós al miedo y las preocupaciones y dad la bienvenida a la constancia y la perseverancia.

Jesús Relinque Mota, profesor de instituto de Málaga