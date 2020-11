Un astrofísico y un neurocirujano italianos han hallado semejanzas insospechadas al contrastar la estructura de células neuronales del cerebro humano con el ordenamiento cósmico de las galaxias. Sorprendente analogía entre inteligencia y cosmos. Asimismo, los agujeros negros han despertado la imaginación de los creadores jugando con planteamientos muy destacados en conceptos desorbitadamente teóricos como el de los agujeros de gusano: ´túneles´ que posibilitarían realizar viajes rápidos en el espacio y en el tiempo. Medio éste que podría elegir – antes de escribir en tuit- el senador del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien ha demostrado con sus declaraciones denostadas un distanciamiento arduo entre el intelecto y el universo educativo concertado.

El senador debiera de aclararse con el uso del adjetivo despectivo ´pijo´; según la RAE: «Dicho de una persona: que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta afectadamente gustos propios de una clase social adinerada». Tras haber realizado sus estudios en un centro concertado, parece desconocer a conciencia la realidad y el cometido de estas instituciones – caso de colegios tales como Salesianos, La Goleta, La Asunción, San Agustín, San Estanislao?- que acogen a alumnos de toda condición económica instruyendo la misma calidad de enseñanza sin discriminación alguna. Sus declaraciones han venido a acentuar, nuevamente, la inconsciencia in situ que tienen muchos de nuestros próceres sobre el mundo que habitamos; ubicados en sillones de ´terciopelo´ que, por altura, no les dejan percibir la sustantividad de la existencia del resto de los mortales, induciendo contraargumentos sectarios y nada democráticos. «Pero hay hombres tan orates que las cosas que no entienden las juzgan por disparates», nos advierte Lope de Vega. Recuerden, a la especie política se le exige sensatez, juicio y prudencia.