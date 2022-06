Qué estarán haciendo

Juan Espadas sin embargo podría pasar la jornada acariciando una reproducción del bastón de mando de Sevilla, diciéndole, ay, bastón, no sé si hice bien, no sé qué tal te va con el otro, perdóname. Ese Espadas buscando de tapadillo en las redes sociales de Susana Díaz un atisbo de pulla, insinuación, desdén o consejo. Espadas aprendiendo los nombres de los dirigentes provinciales, haciendo recuento de las ventas que ha recorrido, poniendo lavadoras llenas de camisas de lino, rezándole a la Macarena y mirando los muebles por si alguien le pregunta si cree que ha salvado los muebles.

Macarena Olona pasaría la jornada de reflexión leyendo el Atlas de Geografía Andaluza, desmaquillándose del disfraz Romero de Torres y eligiendo cortinas para el despacho de la vicepresidencia. Tortilla española y vino del país para almorzar y en lugar de siesta, recitando delante del espejo, muy pausadamente, a modo de ensayo de discurso para el domingo noche, un tema de los de la oposición a abogada del Estado. Torrijas en la alacena.

Juan Marín está en Sanlúcar en Casa Bigotes a la una en punto haciendo campaña y un camarero le advierte de que es jornada de reflexión y entonces pide una manzanilla y continúa el mitin pero sin pedir el voto. Marín no sabe si va a ser presidente de una autoridad portuaria, senador, vicepresidente otra vez o los electores y el PP lo van a dejar tirado, es decir, en Sanlúcar, viendo los gloriosos atardeceres con una copita en El Salaero y vagos planes para cenar en Balbino. Marín cae en la cuenta de que tiene que ir a Sevilla y llama a su partido pero en su partido no hay nadie y dedica la noche a leer La Desbandá.

Inma Nieto tiene pesadillas con Teresa Rodríguez y Rodríguez con Inma Nieto. Son cuña de la misma madera pero no carne y urna. Son de izquierda pero no del mismo palo. Entre las dos suman a lo menos ocho partidos, un solo dogma. Teresa está en Cádiz con las torrijas que le ha mandado Marín como desayuno; la Pepita illo de Andalucía baja la playa en su Rota natal y se pega una cañita en el chiringo criticando a Pablo Iglesias mientras Inma Nieto en la Algeciras de sus amores cree en un mundo mejor de Algeciras a Estambul. Ese paseo por Palmones advirtiendo a las olas del peligro que supone la ultraderecha. Y la noche que cae dejando el cielo ver estrellitas como espuelas.

Quieto ahí

Teresa Rodríguez lo da todo hasta el final. Su leit motiv es parar a Vox, pero no solo eso: también proclamar las virtudes de una fuerza andalucista y de obediencia local, no a Madrid. Las encuestas le dan pocos escaños, pero puede ser determinante en la oposición. En las papeletas de Adelante Andalucía va su rostro. Para no confundir.