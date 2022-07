Málaga no está limpia

Igual que Estrabón dijo de la Península Ibérica que una ardilla la podría cruzar entera saltando de árbol en árbol, podría decirse que Málaga puede atravesarse de punta a punta pisando solo baldosas llenas de mugre. Un ejemplo de parte de ese itinerario: desde la tribuna de los pobres (o en lo que la han convertido) hasta el final de Carlos Haya. En línea recta. Tres o cuatro kilómetros. Pasando Mármoles, Martínez Maldonado, etc. Ahí no se baldea, no cunde. Los propietarios de negocios friegan y friegan cada mañana pero luce poco. Contenedores que desbordan y cuyos alrededores producen vómitos; baldosines oscurecidos inmunes al agua, bordillos renegridos, papeles varios por el suelo.

No está limpia Echeverría ni lo está la Carretera de Cádiz, etc. El otro día, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, fue a la calle Larios a grabar un vídeo alabando la limpieza de Málaga y culpando al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, de la suciedad hispalense. Sanz debería ir hacia Lagunillas o la Victoria e incluso al Soho. Sevilla no es que esté muy limpia, las críticas al respecto en los últimos días han sido de órdago, lean por ejemplo la columna al respecto que hace unos días publicó sobre el asunto Alberto García Reyes en ABC de Sevilla. Pero poner como ejemplo a Málaga es tener imaginación. Lucen la calle Larios y zonas adyacentes, es cierto (¿es cierto?) pero la eficacia de la limpieza en Málaga deja mucho que desear. Deja mucho que asear. -Oiga, a veces también los ciudadanetes somos un poco guarros todos. Sí, no reparto culpas, describo lo que veo, que es una ciudad que está en auge y de moda, llena de atractivos y con gran calidad de vida en la que puedes fácilmente pisar un mojón. O resbalar con un papel, legajo o piel de fruta. Incluso hay quien resbala con un argumento y a quien la limpieza de Málaga le resbala.