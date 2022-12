Distinguidos sostenibles

Nada sobra en la lucha contra el cambio climático, ni siquiera las medidas cosméticas, la moda y el oportunismo. Las grandes empresas han cambiado de andares, y ahora para las más distinguidas todo tiene que ser sostenible. Ya no es de buen gusto decir que el único objetivo es crear valor para el accionista, sino también para la sociedad, midiendo siempre la huella ecológica. En cuanto a la moda, la elite quiere distinguirse optando por modelos de cadenas populares, repitiendo vestido e incluso alquilándolo. Como la gente del común vive pendiente de lo que hacen los distinguidos no se debe menospreciar su ejemplo, aunque esté claro que si todos los imitan inventarán otra cosa para distinguirse. No es fácil que toda esa cosmética cambie el insostenible modelo de consumo que sostiene el sistema (en cuyo ático de lujo viven los distinguidos), pero sigamos atentos a ver qué pasa.