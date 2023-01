La mágica persistencia de los Reyes

Uno de los cuadros más señeros de Dalí, ‘La persistencia de la memoria’, tal vez conmueva tanto por el mensaje del título como por el contenido plástico del lienzo. Persistencia no es pervivencia, al revés, denota que lo recordado ya no vive, pese a lo cual persiste en nosotros bajo un estado distinto a la vida. Los Reyes Magos lo son no solo por el prodigio de abrirse camino con rango protagónico en una historia en la que no eran siquiera secundarios (solo meros figurantes en alguna de las representaciones), sino sobre todo por sus poderes para persistir en el recuerdo de quienes gozaron de su magia, que nunca guardó relación siquiera con la entidad material de los regalos. Una magia contagiosa y que rebota, como lo hace en esas madres que, después de que se hayan hecho mayores los niños, siguen yendo a la cabalgata para evocar la ilusión que veían en sus ojos.