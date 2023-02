Así definió un famoso twittero que analiza el juego de todos los equipos ACB y Euroleague lo que hizo nuestro entrenador, Ibon Navarro, el pasado jueves en los cuartos de final que Unicaja jugó contra el Barça. La frase ha sido tan genial que se la robó la propia ACB para usarla igualmente para resaltar el baño táctico que le dio Navarro a Jasikevicius. Navarro planteó una situación ofensiva en los últimos minutos del partido dándole el balón a Thomas en el poste bajo para jugar a partir de él con una serie de situaciones en las que eran el resto de jugadores los que atacaban sin balón en función de cómo se comportaban los jugadores rivales en defensa, siendo Thomas el que jugaba de base viendo qué compañero se quedaba solo y pasándole el balón de una manera magistral.

Pero no solo ganó por eso. No es ese el único mérito del equipo del vitoriano. El equipo nunca se fue del partido, siempre creyó y defendió con una solidez tremenda. La imagen del partido para mí fue una justo después de que le señalaran falta técnica a Navarro, momento en el que Perry fue a calmar a su entrenador y el resto de compañeros se sumaron para abrazarse con su entrenador en un corrillo que transmitió la unión, el compromiso y que la idea de que el equipo está por encima de las individualidades ha calado hondo en ese vestuario.

Pues después de la enorme machada de ganar al Barça en cuartos de final, Unicaja consiguió ayer por la tarde vencer en semifinales al Real Madrid. Nuevamente la pizarra de Ibon funcionó. Esta vez el equipo sabía lo importante que era dominar el rebote si querías ganar. Pero además, planteó un plan genial para atacar a Tavares, el jugador más determinante de Europa. Y todo volvió a salir a la perfección puesto que, además el equipo metió de tres, fundamental para abrir la defensa del Real Madrid, y volvió a defender casi perfecto.

Es evidente que uno de los grandes logros de Navarro es conseguir que su equipo crea ciegamente en todo lo que les plantea llevando ese plan de partido con seriedad y concentración. Nuestro entrenador está demostrando que es un estudioso del baloncesto, capaz de plantear situaciones novedosas no copiadas de otros entrenadores. Pero también que es un trabajador incansable porque todas estas situaciones implican que sus jugadores actúen de determinada forma sincronizada en función de cómo se comportan los contrarios en defensa. Y esto solo se consigue con horas de pista trabajando la lectura de la defensa y las posibles respuestas que se pueden dar a esa defensa. Ahora, estoy convencido que no es un trabajo solo de Ibon. Ahí tienen también su parte importante de responsabilidad su equipo técnico y esto hay que tenerlo muy presente siempre.

Unicaja ha conseguido algo que nadie había hecho en ninguna competición, eliminar primero al Barça y después al Real Madrid, dos equipos que son de Final Four de Euroleague. Esto bien ya merecería un título. Pero, por suerte o por desgracia, solo firmaremos una página de la historia del baloncesto europeo por ser los primeros en conseguir esa machada. Para conseguir ese título necesitamos ganar un partido más, el de esta tarde. Hablamos de ganar la final de la Copa del Rey, título que ya hemos ganado en una ocasión y que se nos abre la oportunidad de conseguirlo nuevamente.

Seguro que Ibon y su equipo técnico habrán diseñado un nuevo plan de partido. No hace falta que repitamos que el equipo cree ciegamente en lo que se le plantea y llevará a cabo ese plan de partido. La ambición y el hambre que está mostrando este equipo también será fundamental. Pero no podemos olvidar que creo que su rival esta tarde temerá más a nuestro equipo que nosotros a ellos. Y lo más importante, independientemente de lo que suceda esta tarde, lo que está haciendo este equipo esta temporada es increíble. Lo que se ha construido dentro de la pista en tan pocos meses es letal. Pero mucho más importante, han conseguido llenar otra vez el Carpena cada partido que juega, han devuelto la ilusión a una afición que estaba muy cansada de ver jugadores en temporadas anteriores que no daban el nivel a pesar de que muchos estaban muy bien pagados y han logrado que toda Málaga esté pendiente de ellos y muy orgullosa de su equipo de baloncesto.

Hasta ahora hemos soñado con ganar a los más grandes. Ahora queda el último paso. El equipo está preparado. La pizarra de Ibon también. Todos estaremos empujando desde nuestras casas. Y los privilegiados que están en Badalona se van a dejar la garganta una vez más para que su equipo no se sienta solo. Hoy se puede hacer historia. Disfrutemos de este momento. Disfrutemos de nuestro equipo. No será fácil seguro pero ¿quién dijo miedo después de lo que ya hemos hecho?