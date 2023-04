Si lo intentas, es muy fácil

En 1965 nació en Bilbao un grupo musical llamado Los Mitos. Estos bilbaínos están considerados uno de los precursores del pop rock español. Cuatro años después y en medio de una gran rivalidad con otro histórico grupo, Formula V, sacaron su gran éxito: «Es muy fácil». Una buena melodía y un estribillo pegadizo que años después popularizaría, por segunda vez, Andrés Montes. El gran genio de las retransmisiones deportivas en España hizo popular parte de ese estribillo, que en principio era una canción de amor, al convertirlo en una cualidad de elegidos. Cuando un jugador metía una canasta imposible o cuando los genios de la época como Michael Jordan o Pau Gasol hacían cosas casi imposibles de una manera que parecía tan fácil que hasta nosotros podríamos hacerlo desde el sofá de nuestra casa, cantaba: «Es muy fácil, si lo intentas». Si Andrés estuviera entre nosotros, estoy seguro de que cantaría la canción viendo los partidos de Unicaja.

El equipo de Ibon Navarro ha hecho de la excelencia una rutina. El equipo gana los partidos con una «facilidad» tan aparente que realmente parece que es fácil y que no tiene mérito. Que lo haría cualquiera. Que los rivales se desfondan en el ultimo cuarto porque no están bien, porque son peores o por arte de magia, y no se pone en valor el desgaste que los verdes originan en sus rivales hasta llevarlos a la extenuación. Lo que está haciendo este equipo es muy difícil, de hacer y, más aún, de repetir. La sinfonía suena tan afinada que tenemos que saber alejarnos para no olvidarnos de donde vinimos y lo difícil que es lo que estamos viviendo. Que nadie piense que la BCL está ganada por jugarse la fase final en Málaga en lugar de Jerusalén. Los partidos serán igual de difíciles y con la venta de entradas al resto de las aficiones rivales, el Carpena será menos Carpena en número, aunque seguro que los aficionados que tengan la suerte de poder asistir animarán por tres o por cuatro para que el equipo se sienta más arropado que nunca. Y sobre todo los jugadores tendrán la gran ventaja de jugar en casa, cenar en casa con la familia y dormir la noche anterior en su cama.

La victoria en Lugo es, para mí, mucho más que la victoria 19 en el casillero. Es la confirmación de un cambio radical. De luchar por no descender a clasificarse para el play off a seis jornadas del final en un año. Es una victoria ante un equipo muy difícil de ganar en su casa en una jornada donde el equipo podía estar un poco distraído por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor con la BCL. Es la confirmación de la concentración del equipo en sus objetivos y de la imprevisibilidad de sus armas. Un equipo coral donde siempre hay uno o dos inspirados para tirar del carro en ataque, porque en defensa tiran todos, y solucionar los problemas. Un equipo que practica un baloncesto total.

La ACB sigue y el domingo hay que visitar Zaragoza. Con el objetivo de la temporada logrado, clasificación para el play off de la liga, ahora toca reescribir la historia, hay que seguir creciendo y sumando por un nuevo objetivo que no se esperaba a 15 de agosto, pero que se ha vuelto muy real: Ser cabeza de serie. Y así, cumpliendo retos, los que había y los que el equipo se va encontrando por el camino, poder llegar a la temporada más exitosa de la historia del club. Quién nos lo iba a decir hace no mucho. Suerte...

P.D: Este año el club camina de acierto en acierto, dentro y fuera de la pista. El último, la camiseta malaguista que lucirá contra la Penya en apoyo al Málaga CF, una muestra de compromiso con la ciudad, la provincia y hasta, me atrevería a decir, con la comunidad autónoma. Y es que, además, es muy bonita. Espero que la pongan a la venta.