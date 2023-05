La denominada popularmente como «cuarta revolución» es ya una auténtica realidad en el presente siglo XXI, habiendo llegado para quedarse. Por supuesto que -al igual que sucedió con las anteriores- ha tenido un gran impacto en nuestra vida y en nuestro día a día, pero, aunque en unas ocasiones las nuevas, modernas y sofisticadas máquinas facilitan las tareas de los trabajadores, en otras, la creación y aparición de los ROBOTS, con sus características tan desarrolladas (cadenas de producción rápidas e índices de error mínimos, entre otras) constituyen una seria amenaza para la conservación de sus puestos de trabajo. No obstante, diversos estudios realizados por expertos en el tema recientemente, coinciden en que no hay razones para echarse a temblar, ya que su exclusiva misión será la de realizar las tareas más pesadas, mecánicas y rutinarias, que supongan un mayor riesgo para las personas, aunque su mantenimiento, revisión y reparación, tan solo podrán llevarlas a cabo los seres humanos. Y es que, no sólo llegan para facilitarnos nuestras funciones laborales sino, al mismo tiempo, para aumentarnos también nuestra calidad de vida.