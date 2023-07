Vox no es el mal de la izquierda

Albricias, la izquierda española ha encontrado al culpable de sus infortunios, sin necesidad de sangrarse ni un glóbulo rojo de autocrítica. El responsable del retroceso progresista es el infame Vox. Ya solo queda explicar el mecanismo mediante el cual millones de votantes que respaldaban a partidos intachables, incluso cuando les traicionaban, se han precipitado hacia una sumisión diabólica que los convierte en irrecuperables para la democracia. No cabe descartar que la kafkiana metamorfosis obligue a insinuar la participación de Bill Gates y George Soros.

Es curioso defender en primer lugar que Vox no dispone de ninguna solución para los males de España, para demandarle a continuación que resuelva los traumas de la izquierda. Este desviacionismo tiende hacia lo escandaloso en el caso de Extremadura. Los crímenes de la ultraderecha moderada propician la renuncia al pacto de una candidata sensible del PP. Le falta tiempo al PSOE para reclamar un poder que no merece, según el reparto de escaños. Ni siquiera se efectúa un amago de abstención, que denotaría una mínima nobleza, se cumple la sospecha de Chirac de que Mitterrand alumbró al Frente Nacional para dividir a la derecha.

El problema de la izquierda no es Vox, anida en el seno de errores progresistas que afloran demasiado tarde. El color del cristal con que mira Sánchez le impide advertir ni un pecado venial en la trayectoria de su PSOE, pero se acerca al foco del drama que le acucia durante su actual gira por la telebasura nacional. El presidente del Gobierno ha pasado a señalar a Irene Montero con descaro, la equipara con una máquina de perder votos entre una población que no siempre puede permitirse el heroísmo que Podemos solo exige a los demás. El fundamentalismo no ha habitado solo en una sección del espectro. El gravísimo problema de la izquierda anida en su interior. En efecto, es una obviedad, pero el sentido común también ha abandonado al progresismo que solo entiende de Vox.