Los malagueños visitan a la Sangre en su Casa de Hermandad

La previsión de lluvia entorno a las 23.00 horas hizo que la decisión de no realizar su estación de penitencia fuera unánime entre los miembros de junta de gobierno de la Archicofradía de la Sangre. La cofradía tenía previsto finalizar su estación de penitencia en torno a las dos de la madrugada por lo que el aguacero podría pillarlos en pleno recorrido oficial y no quisieron arriesgar. Los cofrades de la Sangre no se quedaban en casa desde el año 2013.

La calle Dos Aceras era un río de gente que subía y bajaba para acercarse a la casa de hermandad. Nazarenos rojos, malvas, hermanos de otras cofradías y muchos malagueños se reunieron en las puertas del salón de tronos para poder entrar. La disposición de los tronos no permitía ver a ambos titulares desde fuera por lo que la cofradía organizó un pequeño trayecto por el que el público pasaría de manera ordenada en pequeños grupos para poder ver también a la Virgen que se encontraba tras el trono del Cristo.

Como en el resto de cofradías, las bandas que participaban en el cortejo interpretaron varias marchas frente a la casa de hermandad. La banda de bomberos que tiene una vinculación histórica con la archicofradía fue la primera en hacerlo e interpretó también la marcha 'Consolación y Lágrimas', marcha simbólica en su repertorio y dedicada a la titular mariana de la hermandad.