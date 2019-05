Alfred García: 1016 razones para descubrir su música

El chico del trombón que sorprendió a todos en la academia de Operación Triunfo se ha convertido ya, por derecho propio, en uno de los artistas jóvenes con más proyección en el panorama nacional. Alfred García quedó cuarto finalista en la exitosa vuelta del concurso en 2017 y tras su paso por Eurovisión el catalán ha lanzado ya al mercado su primer trabajo, que compartirá esta noche con sus fans en el concierto que dará en la Sala París 15 a las 22.00 horas. Su variada educación musical y ese camino ya casi definido que quería emprender este joven de 22 años quedó patente en la Academia, donde Alfred aprovechó su tiempo para crear canciones que hoy forman parte de su disco, a la vez que se marcó actuaciones que ya han quedado para el recuerdo televisivo. Y es que una de las ventajas del artista es que también es compositor de sus temas. Y eso se nota, y mucho, en la factura final de 1016, nombre de su primer trabajo en honor al número de casting que tuvo en el concurso. Tiene Alfred una madurez musical casi impropia para su edad, pero también algo de genio loco y un toque de esos artistas que pueden encerrarse en un estudio para componer y olvidarse para siempre del paso de las horas. De hecho, él mismo ha estado pendiente hasta del último detalle de su disco debut para que fuera lo más personal posible. Y ese empeño por diferenciarse, por regalar a sus fans una creación con su sello propio hizo que el lanzamiento de 1016 fuera todo un éxito en las listas de ventas, batiendo el récord de un artista masculino español en streamings en Spotify, logrando ser disco de oro y abriéndose paso entre un público más variado.

Esa mezcla de estilos que define a Alfred se encuentra en 1016, donde el cantante se atreve a cantar en inglés y deja espacio además para dos temas en catalán, uno de ellos a dúo con Amaia. Pero también están esos temas que los seguidores del concurso le vieron crear en directo en el canal 24 horas sentado al piano a cualquier hora del día. Es el caso de Londres, convertida en un himno antes de estar en versión estudio, Por si te hace falta, compuesta en la recta final del concurso como homenaje a sus compañeros, o De la Tierra hasta Marte, que ha sido además el primer single de su disco.

El cantante se ha rodeado además de otros artistas consagrados en este trabajo, que cuenta con colaboraciones de Carlos Sadness en No cuentes conmigo y de Santi Balmes, de Love of Lesbians, en Let me go. Tampoco se puede dejar pasar Wonder, un mano a mano con Pavvla, otra joven artista con gran potencial, y que muchos esperan que sea su próximo single. O la intimista Volver a empezar, o Madrid, Sevilla, Barcelona, La ciudad... 1016 es un disco al que merece la pena darle una oportunidad, es pop, rock, indie. Es un trabajo de un artista que está dispuesto a no descansar para ganarse un hueco en el complicado panorama musical español. Por lo pronto, Alfred, que hace escasos días fue alabado por Jeremy Irons, está inmerso en su gira, 1016 Tour, con una treintena de fechas en salas de todo el país y que están siendo todo un éxito de público. Hoy toca Málaga, así que, ya saben, si pueden prueben a descubrir al chico del trombón. Hay 1016 razones para no arrepentirse.