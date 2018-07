Fernando Hierro: "Es o ha sido un placer"

Fernando Hierro, seleccionador nacional de fútbol, afirmó este domingo, tras la eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, que "es o ha sido un placer" entrenar al equipo.

"Es o ha sido un placer entrenarlos", dijo Hierro al ser preguntado por su continuidad en un cargo al que llegó poco antes del inicio del Mundial en sustitución de Julen Lopetegui, destituido tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid. "No es una decisión mía", precisó Hierro.

"Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y éste no era el plan. No tengo reproche alguno para este grupo de jugadores", dijo Hierro a Telecinco.

"Sí hay autocrítica como entrenador. Si alguien busca responsabilidades, me pongo a la cabeza", agregó.

Al referirse al partido contra Rusia, Hierro comentó: "Es muy difícil estar 120 minutos atacando, atacando, atacando... El equipo lo ha intentado de todas las maneras".

"El compromiso ha sido total. El equipo se ha comportado de una forma profesional día a día. Ha sido una maravilla entrenarlos. Nuestro objetivo era llegar lejos, era ganar un Mundial", señaló.



"Un golpe durísimo"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, no pudo ocultar su decepción por la eliminación ante Rusia en la tanda de penaltis y aseguró que fue un golpe "durísimo".

"Esto es durísimo, siempre que te eliminan de un Mundial es doloroso. El equipo hizo todo lo posible, teníamos ganas de reivindicarnos como selección y no ha podido ser", señaló Ramos, muy emocionado, en declaraciones a Telecinco.

El defensa del Real Madrid insistió en que España "no pudo hacer más" de lo que hizo sobre el terreno de juego para superar los octavos de final.

"Creo que no se puede hacer más. El equipo se ha dejado el alma, ha puesto orgullo, ha puesto huevos dentro del campo, sentimiento, más no se puede exigirnos. Nos han llevado a los penaltis, que era la única manera de crearnos algo de peligro, y los penaltis, al fin y al cabo, son una lotería y nos ha tocado perder", añadió Ramos.

El capitán de la selección española se mostró convencido de que esta generación de jugadores tendrá más oportunidades de éxito.

"Creo que hay equipo para seguir soñando, a pesar de todas las críticas, de las dudas que hemos generado en la fase de grupos. Hoy hemos vuelto a reivindicarnos como equipo", destacó.

"Ojalá que podamos volver a disputar grandes campeonatos, Eurocopas y Mundiales, y que esta generación, a pesar de que hay jugadores que vuelven y otros que se van, siempre lo hagan con este orgullo de representar este escudo, que yo creo que lo hemos hecho con muchas ganas", concluyó Ramos.



No se arrepiente de la destitucion de Rubiales

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por su parte, indicó que no se arrepiente "en ningún momento" de la decisión que tomó sobre Julen Lopetegui, destituido como seleccionador el 14 de junio, dos días antes del debut de España en el torneo.

"Hoy hay dolor y es una situación muy difícil porque nos han eliminado, pero cuando tienes la seguridad de haber hecho las cosas con responsabilidad y convicción, hay que seguir adelante", declaró el presidente de la RFEF a Telecinco.

"No me he arrepentido en ningún momento, ni me arrepiento de esa decisión ni de ninguna, porque son decisiones tomadas con responsabilidad, convicción y valores, y no era una decisión deportiva", añadió.

Sobre el partido y la eliminación del equipo dirigido por Fernando Hierro, Rubiales indicó que la selección española "fue superior".

"Hemos sido superiores y nos vamos con la sensación de que nos ha eliminado un rival que no ha estado a nuestro nivel, pero ha estado acertado y hay que felicitarlo. Cuando eres superior y te vas, estás fastidiado. En el deporte no siempre gana el mejor", añadió.

En cuanto a la jugada del posible penalti a Piqué por un presunto agarrón dentro del área rusa en la segunda parte de la prórroga, acción que finalmente no fue analizada por el VAR, comentó que no la pudo ver.

"No lo he podido ver, pero esto es fútbol. Hoy me puedo quejar y mañana se puede quejar otro. Esto es así y hay que respetarlo", señaló.

Sobre el futuro de Fernando Hierro como seleccionador, el presidente manifestó que "en las próximas semanas se tomará una decisión".

"Vamos a buscar lo mejor para la selección y para la Federación. Tengo que decir que todo el grupo que ha estado en Rusia, Hierro y todo su equipo, los futbolistas, el cuerpo técnico, todos los que han estado aquí, de todos estoy orgulloso y no tengo ninguna queja de nadie", explicó.

"En las próximas semanas veremos lo que es mejor para todos. Hay que estar tranquilos. Me preguntaron por lo mismo tras el último partido que ganamos y dije lo mismo. Hemos empezado un camino y hay que seguir con tranquilidad y con responsabilidad. En las próximas semanas, cuando haya noticias, se sabrán", destacó.

"Ahora no es momento de dar respuesta a esas cosas", agregó al ser cuestionado por la continuidad de Gerard Piqué en la selección. "Me siento muy orgullosos de todos", concluyó