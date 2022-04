Ayuntamiento y Agrupación crearán grupos de trabajo para mejorar el Recorrido Oficial

El Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Cofradías quieren comenzar ya a diseñar la Semana Santa de 2023 y las posibles mejoras que se pueden incorporar al actual Recorrido Oficial, que se mantendrá como está y que cuenta con "un amplio margen de mejora", según el presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, quien reconoció que "tenemos que trabajar con humildad y pidiendo disculpas a los que se han visto afectados".

La primera reunión celebrada entre ambas instituciones se ha saldado con el objetivo de crear comisiones de trabajo conjunta que aborden los problemas y quejas detectados durante esta Semana Santa, en especial en temas de movilidad interna del público y las críticas a la privatización del espacio con las sillas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reconocido que hay que pulir el sistema para facilitar el movimiento transversal del público para atravesar el Centro, apuntando la necesidad de mejorar la información de los puntos de acceso y la frecuencia de apertura, aunque reconoció que de forma habitual la Policía Local "ha dejado pasar cada vez que la cofradía estaba parada y había nazarenos". No obstante, señaló que hubo alguna cofradía "que ha tenido algún problema, pero han sido excepciones".

Ampliación del recorrido oficial

Respecto a las críticas sobre la privatización del espacio, advierte de que el nuevo recorrido ofrece más espacios libres que el antiguo, al no tener tribunas en la Alameda, lo que permita que más gente pueda ver las procesiones de pie tras las sillas. No obstante, puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar el recorrido unos 250 metros en la Alameda Principal y en dirección al Puente de Tetuán, con idea de ofrecer más espacio de visión a no abonados y reducir la tribuna de la plaza de la Marina, que da algunos problemas de movilidad de tráfico en la zona del Boquete del Muelle, que da acceso a Muelle de Heredia. Eso sí, reconoció que eso obligaría a un esfuerzo extra a las cofradías, al pasar el recorrido oficial de 1.200 metros a 1.450 metros de longitud, recomendando una progresiva reducción del peso de los tronos "con nuevos materiales" que los hagan más ligeros.

Acuerdo temprano

El objetivo del Ayuntamiento de Málaga es que se pueda alcanzar una batería de medidas y mejora con tiempo suficiente para que se pueda informar a los vecinos y empresarios del Centro y tengan la información con tiempo: "Que no sea noticia nueva en los días previos a la Semana Santa y nos sintamos cómodos todos". En este sentido, abogó porque la Agrupación analice también los recorridos de entrada y salida de las cofradías al itinerario oficial, para evitar posibles problemas y retrasos.

Por su parte, el presidente de la Agrupación subrayó el buen desarrollo de la Semana Santa de Málaga 2022, pese a las críticas al Recorrido Oficial y recordó que el actual itinerario es producto de varios años de trabajo. Así, indicó que cuenta con "un amplio margen de mejora" que se pueden ir aplicando durante los próximos años.

"Ha habido una serie de incidencia que hemos puesto sobre a mesa y hemos tomado nota", aseguró Pablo Atencia, quien indicó que muchos de los problemas se generaron en los primeros días "por la inexperiencia de parte de personal gestionando los pasillos" y la falta de costumbre de los malagueños a los nuevos itinerarios en los que "no hemos sabido movernos" al comienzo. De hecho, apunta que a partir del Miércoles Santo "hubo una mejora sustancial de los movimientos y bajaron las quejas de forma sustancial".

"En esa línea tenemos que trabajar con humildad y pidiendo disculpas a los que se han visto afectados", afirmó Atencia, quien recordó que "trabajamos por el bien común" y "somos receptivos a todas las propuestas". El primer paso a tomar será una reunión con los hermanos mayores "para tomar notas de todas las incidencias" y crear mesa de trabajo con el Ayuntamiento que se reúnan de forma periódica "para mejorar lo que sea necesario".