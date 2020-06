El Orgullo 2020, de la A a la Z

Mascarillas arcoíris, pregones en internet, marchas virtuales, murales reivindicativos. Estas serán las imágenes del Orgullo 2020 a consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha convertido esta conmemoración en la más atípica en 51 años de historia.

Pese a todo, los organizadores han decidido no aplazar las celebraciones y llevar sus reivindicaciones a las redes y a los balcones durante toda una semana.

Así son, de la A a la Z, las claves y el contexto del Orgullo 2020:

A de ARMARIO.- La expresión "salir del armario" proviene del inglés "To have a skeleton in the closet". Parece que esa era la frase original para explicar que alguien tenía un secreto oculto en el armario que no quería destapar. Ahora ya es toda una reinvidicación del movimiento LGTBIQ+ y su lucha por que nadie tenga que esconder su orientación sexual.

B de BANDERA.- La bandera arcoíris es el principal icono de la comunidad LGTBI desde que comenzó a ser utilizada por el colectivo gay en los años 70. Esta vez la veremos colgada en las fachadas, incluso las de algunas instituciones oficiales, como el Ayuntamiento de Barcelona, lo que ha traído cierto revuelo porque una sentencia del Tribunal Supremo prohíbe poner banderas "no oficiales" en el exterior de edificios públicos.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid no colgará la bandera arcoíris para respetar esa resolución judicial, y al alcalde de Cádiz, José María Rodríguez 'Kichi', una jueza le ha ordenado retirarla del frontal de su consistorio.

Llamativo ha sido el caso del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, en Málaga, donde el alcalde retiró la bandera tras quejarse tres vecinos a la Guardia Civil. El efecto ha sido que el resto de lugareños han colgado 400 banderas en sus balcones, inundando el pueblo con los colores del arcoíris.

C de CISGÉNERO.- Es el término utilizado para referirse a personas que se identifican con el género que se les ha atribuido al nacer por su sexo biológico. Mujeres nacidas con órganos genitales femeninos que se identifican con ese género, o bien hombres que también se identifican con el sexo que les asignaron en su nacimiento.

D de DETERMINACIÓN.- El derecho a la libre determinación de la identidad de género es uno de los grandes debates abiertos en la lucha LGTBIQ+, que se ha trasladado también al ámbito político.

La discusión viene de lejos, pero en España la excusa más reciente ha sido un documento interno del PSOE que se difundió en redes sociales y defendía que el sujeto político del feminismo son las mujeres y que la autodeterminación de género pone en riesgo "los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y los logros del movimiento feminista".

Argumentos que secundan algunas históricas feministas socialistas, pero que se han topado con las críticas del movimiento LGTBI, que urge a despatologizar la transexualidad y garantizar la autodeterminación de género de las personas que integran este colectivo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha comprometido a reconocer ese derecho en la futura 'ley trans'.

E de EXPRESIÓN DE GÉNERO.- Es la representación física del género, la forma en la que manifestamos nuestro género a través del comportamiento o la apariencia, la conducta o la manera de vestir, y que puede o no coincidir con la identidad de género.

F de FEMINISMO.- El eterno conflicto en el que parece vivir la lucha feminista se hace más evidente en fechas como la del Orgullo, y esta vez ha sido a costa de las mujeres trans.

Un sector más clásico y tradicional del feminismo cree que el sexo es un hecho biológico, una realidad que determina los derechos de las mujeres como tales, al igual que la discriminación que sufren por ser mujeres, y teme las consecuencias jurídicas que conllevaría la autodeterminación de genero. El feminismo más radical replica que "las mujeres trans son mujeres", que negarlo es transfobia y que la lucha feminista no puede ni debe ser excluyente.

G de GÉNERO.- La Real Academia Española dice que género es el "grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido éste desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico". Pero no todo está en la RAE, como el género no binario: las personas que no se identifican con la diferencia tradicional hombre-mujer, que pueden sentirse de los dos géneros o de ninguno y reclaman que se acepte el uso del pronombre neutro (elle, en lugar de él o ella).

H de HOMOSEXUAL.- Es la persona que se siente atraída por el mismo sexo, gay o lesbiana, en contraposición al que siente atracción por personas de distinto sexo (heterosexual) o quienes la sienten tanto por hombres como por mujeres (bisexual).

Y de la misma raíz, homofobia: la discriminación, odio o intolerancia hacia las personas homosexuales.

I de IDENTIDAD.- La identidad de género es la percepción que una persona tiene sobre su propio género, el género sexual con el que se identifica de forma independiente al sexo biológico con el que ha nacido.

J de JUSTICIA.- La lucha por la libertad sexual, la igualdad y la justicia social es la gran batalla del movimiento LGTBI, que este año aprovecha el Orgullo para denunciar el "doble confinamiento" que han sufrido durante la emergencia sanitaria.

Amnistía Internacional ha denunciado que la crisis del coronavirus ha agravado la violencia y las vulneraciones de derechos del colectivo LGTBI y que en algunos lugares ha servido de excusa para recortar los derechos de las personas trans.

K de J.K.ROWLING.- La escritora de Harry Potter, la británica J.K. Rowling, ha cobrado protagonismo en estas semanas previas al Orgullo después de que en uno de sus mensajes en las redes sociales sugiriera que las trans "no son mujeres", lo que le ha valido acusaciones de transfobia, críticas de asociaciones feministas de todo el mundo y de miles fans.

L de LGTBIQ+.- Son las siglas de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (las personas que nacen con características sexuales de otro género), 'queer' (las que no quieren clasificarse con ninguna etiqueta), y el símbolo + para el resto de diversidades no representadas.

M de MATRIMONIO IGUALITARIO.- El matrimonio homosexual es ya una realidad en 29 países del mundo, 16 de ellos europeos: Alemania, Holanda, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Noruega, Malta, Islandia y Austria.

España fue el cuarto país en regularlos con una ley aprobada hace justo 15 años, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue recibida con entusiasmo por los colectivos de gais y lesbianas, pero provocó un fuerte rechazo en la Iglesia y el PP, que votó en contra.

N de NORMALIZACIÓN.- La normalización de la diversidad sexual ha sido tema tabú durante décadas en España y en el mundo. Ahora es una reivindicación prioritaria para gais, lesbianas o transexuales, que claman por no ser señalados por su orientación sexual.

Contiene la Ñ: CAMPAÑA.- Multitud de instituciones han lanzado campañas para dar visibilidad al colectivo LGTBI en su semana grande. "Ahora más que nunca, Orgullo", es el eslogan de la que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad con varios actos reivindicativos.

Y un cartel en el que las mascarillas ocupan un lugar destacado y como figura central tiene a Marsha P. Johnson, mujer transexual, negra y pobre que participó en 1969 en las revueltas de Stonewall, que dieron origen al Orgullo.

O de ORGULLO.- Este año 'online'. Al Orgullo ha llegado también la nueva normalidad, las medidas de seguridad e higiene y la precaución para evitar brotes de coronavirus. No habrá marchas, ni festivales, nada de actos multitudinarios ni conciertos masivos presenciales.

La epidemia ha sustituido las carrozas por pantallas, las marchas por las banderas en los balcones y las carreras de tacones por actividades televisadas.

Habrá manifestación el 4 de julio, pero virtual, y lo que no falta es el lema, que circulará por las redes sociales: "Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! ¡Por las más vulnerables!".

P de PANDEMIA.- Aunque el COVID-19 ha hecho que este año las celebraciones del Orgullo no se parezcan a ninguna otra, no es la primera pandemia que ha sufrido el colectivo LGTBI.

En los 80 ya tuvo que lidiar con la del VIH, acompañada de una explosión de homofobia que debilitó mucho al movimiento. A partir de ese momento se multiplicaron las organizaciones para luchar por la igualdad de sus derechos, lo que permitió revertir situaciones de discriminación e importantes reformas políticas en los años siguientes.

Q de QUEER.- La teoría Queer rechaza las clasificaciones por las prácticas sexuales o el género porque considera que eso limita la experiencia como persona. Una persona 'queer' es alguien que no quiere definirse con etiquetas tradicionales sobre la orientación o identidad sexual.

R de REINA.- Así de contundente es el título de la novela de la joven escritora Elizabeth Duval. Si se hace una búsqueda de su nombre en Google inmediatamente aparecen los términos trans o lesbiana, "etiquetas" que -según dijo a EFE en una entrevista- aspira a "que no sean necesarias".

S de STONEWALL.- El Orgullo se celebra todos los años en torno al 28 de junio, el día que en 1969 se produjeron los violentos enfrentamientos en el bar Stonewall Inn, de Nueva York, entre la clientela gay y la policía neoyorquina, que marcaron el nacimiento internacional del movimiento en favor de los derechos de los homosexuales.

T de TRANS o de TERF.- Una persona transexual se siente del sexo contrario al que se le asignó al nacer o ha adquirido características físicas del sexo opuesto a través de un tratamiento hormonal o quirúrgico. Algunas de sus reivindicaciones han tenido en contra a la corriente TERF, que surge en los años 70 y pretende excluir a las mujeres trans del movimiento feminista. Es el acrónimo de "Feminismo Radical Transexcluyente".

U de UNIDAD.- La que se necesita para todo y reclaman todos, en el movimiento LGTBIQ+ y en la lucha feminista, porque enredarse en división es quitar el foco del verdadero enemigo: la desigualdad, la opresión y la discriminación.

V de VISIBILIDAD .- El Día del Orgullo ha sido siempre un gran trampolín para dar "visibilidad" al colectivo LGTBI, como ocurre también cuando algún artista o celebridad declara públicamente su orientación sexual. El ejemplo más reciente ha sido el del cantante Pablo Alborán, quien el pasado 17 de junio confesaba en las redes su homosexualidad.

W de WORLDPRIDE.- Es el Orgullo Mundial, el principal evento LGBTI internacional, fundado por Paul Stenson y organizado por la asociación InterPride. Se celebró por primera vez en Roma, en 2000, y llegó a Madrid en 2017.

X de EXPRESS YOURSELF.- En una lista de éxitos musicales que se han convertido en himnos LGTBI, sin duda muchos incluirían "Express yourself" de Madonna, aunque puede que su tema más icónico para el colectivo gay sea "Vogue", con el que arrasó en 1990. Tampoco podrían faltar "Y.M.C.A." de Village People; "Dancing Queen" de ABBA; "I Want to Break Free" de Queen; o "Go West" de Pet Shop Boys. Cuestión de gustos aparte, en la cabeza del ranking siempre se queda "I Will Survive" de Gloria Gaynor.

Contiene la Y: LEY.- La aprobación de leyes integrales de ámbito estatal para las personas trans y LGTBI, que promuevan la igualdad social y la no discriminación, es una reclamación histórica del colectivo. El Ministerio de Igualdad reitera su compromiso firme para aprobar la ley de igualdad LGTBI y la ley trans, que apostará por la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género con seguridad jurídica.

Z de ZEROLO.- "Activista socialista, republicano, laico, feminista, ateo, migrante, federalista, lgtb, latino, abogado, concejal de Madrid, secretario de movimientos sociales del PSOE". Así se presentaba en su perfil de Twitter quién ya es un símbolo de la lucha por los derechos de los homosexuales en España.

Pedro Zerolo dejó una huella profunda, primero en el movimiento gay y la Federación Estatal de Lesbianas y Gais, de la que llegó a ser presidente. Después, como dirigente del PSOE, donde ejercía de secretario de Movimientos Sociales cuando en junio de 2015 murió a los 54 años a consecuencia de un cáncer de páncreas.

Ahora tiene una plaza en Madrid y una Fundación que lleva su nombre, y que participa el 30 de junio en un acto para conmemorar los 15 años de la ley del matrimonio igualitario.