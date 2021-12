"El precio se ha mantenido bastante estable en el último mes y así sigue". El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Dénia y patrón de la barca de arrastre L’Androna, Juan Antonio Sepulcre, aseguró ayer, al llegar al puerto dianense en la última jornada de pesca antes de las fiestas de Navidad, que este año la gamba roja no está ni mucho menos por las nubes. "Estos días no ha habido una subida. La de primera se está subastando entre 120 y 140 euros. Y me alegro, ya que muchos restaurantes han cerrado y los que siguen abiertos pueden adquirir el marisco a buen precio", explicó.

Y sí, se han anulado muchas reservas por el aumento de contagios de la covid-19 y muchos hosteleros han optado por cogerse vacaciones antes de tiempo. El patrón de L’Androna indicó que hay restaurantes que se gastan en estas fechas entre 20.000 y 30.000 euros en producto y ahora, tal como están las cosas, no pueden arriesgarse a quedarse con las neveras llenas ante el alud de cancelaciones de cenas y comidas. Sepulcre precisó que esos precios astronómicos de 200 y 250 euros que algún año se han pagado por la gamba roja son "anecdóticos" y el "capricho" de alguien que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por este marisco. Dijo que estos días los pescadores han trabajado bien ya que el tiempo y el mar han acompañado. Siete embarcaciones de la cofradía de Dénia salen ahora, en Navidad, a la gamba. Mientras, en la paradas de los Pòsits de los mercados de Dénia y Xàbia la gamba roja de tercera categoría se vendía ayer a 120 euros. La de cuarta estaba a 74 euros y la de quinta, a 38. Paquita, de la parada del Mercat de Dénia, aseguró que se había vendido toda. La gamba de primera no llega a los mercados (a no ser que se encargue). Es la que en la subasta compran los restaurantes.