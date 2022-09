Iván perdió la vida con sólo 15 años. Un conductor le arrolló mientras esperaba el autobús en la madrileña Plaza de Neptuno, el 9 de diciembre de 2016, cuando volvía de ver las luces de Navidad. El conductor iba a 130 kilómetros hora por el centro de la capital, con un coche robado, sin seguro, y después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, psicofármacos y varias drogas, entre ellas cocaína. Ya tenía antecedentes por conducción temeraria, pero le habían devuelto el carnet de conducir. Pese a todas estas circunstancias, el causante de la muerte fue castigado con una pena de 4 años de prisión, el máximo que permite la ley por "homicidio imprudente".

Su madre, María José Jiménez Cebrián, lleva desde entonces luchando para que se endurezca el Código Penal. Hace cuatro años entregó junto a otras tres familias 300.000 firmas en el Congreso pero, aunque fueron recibidos por políticos de todos los colores, desde entonces las penas sólo se han elevado para aquel conductor que cause más de un fallecido. Para María José y otras 9 familias esta modificación es insuficiente. Por eso, han presentado este martes, en la Cámara baja, más de 650.000 firmas que solicitan que se reforme el Código Penal y que una imprudencia grave al volante que cause una muerte sea castigada con entre 9 y 12 años de cárcel.

La diferencia fundamental con la reclamación de hace cuatro años radica en que cuando se superan las 500.000 firmas la petición puede transformarse en una iniciativa legislativa popular y no depender de que ningún partido político lo impulse. Esa es la esperanza de las 10 familias que han reunido las firmas.

Homicidio doloso

“No vamos a parar de exigir esta reforma en el Código Penal”, avisa María José. “Aquel diciembre le pasó a mi hijo cuando volvía de ver las luces de Navidad, pero ninguno de nosotros estamos a salvo”, señala.

La iniciativa busca que un accidente con resultado de muerte causado porque el conductor ha bebido, tomado psicofármacos en exceso o se ha drogado, no sea calificado de homicidio imprudente sino "doloso" porque "esa persona sabe que se ha mermado su capacidad de conducir", según María José. Y, a partir de ahí, la petición reclama que las penas se equiparen a otras muertes dolosas con una horquilla de penas de entre 9 y 12 años para que el juez pueda decidir según las circunstancias. Esta situación ya se contempla cuando el conductor es un kamikaze o participa en una carrera de coches.

Un mes en la cárcel

Las víctimas que han reunido las firmas explican que no buscan "revancha" puesto que nadie les va a devolver a sus seres queridos ni se van a revisar las penas por sus muertes, pero sí quieren que "nadie tenga que pasar" por su situación y su duelo, según ha explicado Laura Herrera, cuya hermana falleció dejando huérfana a una niña de dos años, a las puertas del Congreso.

A su lado, Ismael Martín ha denunciado que "los políticos" no les "escuchan" y no toman medidas ante situaciones que "no son accidentes, sino homicidios dolosos". Ismael perdió a su hermano cuando este montaba en bici y tenía 43 años y dos hijos. Fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga y dio positivo en drogas y alcohol. Pese a ello, pasó en la cárcel "la ridícula pena de un mes". "No podemos consentir que este sufrimiento que destroza a tantas familias como la mía siga saliendo tan barato", sostiene en su petición de recogida de firmas. "Y si conseguimos esta reforma", añade, "estaremos evitando más tragedias y sufrimiento. Estamos a tiempo".