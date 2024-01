Emilio Gutiérrez: "Se cree que la anorexia nerviosa surge por el deseo de adelgazar y ese no es el motivo"

La anorexia nerviosa es un trastorno que afecta especialmente a mujeres jóvenes. Se caracteriza por una restricción alimentaria que implica una gran pérdida de peso hasta llegar, en algunas ocasiones, a un estado grave de desnutrición. Esta enfermedad mental supone el centro de las investigaciones de la Unidade Venres Clínicos, sita en la Facultad de Psicología de la Universidade de Santiago (USC), que se dedica desde hace 40 años a la atención clínica, la docencia y la investigación. Es, de hecho, pionera en las Unidades Clínicas ubicadas en una Universidad española. La atención y docencia fueron gratuitas hasta el 2002, mérito que les llevó a obtener el premio Humanitas en 2005. Actualmente su actividad continúa con más intensidad si cabe y el estudio de un tratamiento para la anorexia nerviosa, no cesa.

La Unidade Venres Clínicos cumple 40 años. ¿Cuál ha sido y es el objetivo?

El objetivo fue siempre crear la posibilidad de que en Psicología se atendiesen casos clínicos, ya que es algo que se deja para las facultades de Medicina, donde es normal que los médicos tengan contacto con los pacientes. En Psicología hace 40 años era inimaginable que se pudiesen atender casos en la Facultad. En sus orígenes fuimos invitando a psicólogos y psiquiatras con los que trabajábamos para ofrecerles la posibilidad de vernos trabajar unos a otros. Esto nos permitió comentar con los compañeros el motivo de las intervenciones que hacíamos o el tipo de preguntas y así fue evolucionando la Unidad hasta hoy.

"El objetivo fue siempre crear la posibilidad de que en Psicología se atendiesen casos clínicos, ya que es algo que se deja para las facultades de Medicina"

La docencia es una parte importante, pero también la atención clínica. ¿Cuáles son los casos que más tratan?

Coinciden más o menos con la proporción de cualquier unidad de salud mental. Casi la mitad son trastornos de ansiedad y depresión. Y después, por nuestro interés en su investigación, vemos muchos más casos de lo que sería habitual de anorexia nerviosa y también de esquizofrenia, en lo que centré mi tesis doctoral. Pero, en general, vemos todo tipo de casos.

¿Y la mayoría de los asistentes a consulta están vinculados a la USC?

No. Más del 60%, cuando hicimos el informe con motivo de ser elegidos el primer centro de España, eran personas sin vinculación: ni alumnos, ni profesores ni PAS. Estamos abiertos a la sociedad.

Pasemos a centrarnos en la parte investigadora. La anorexia nerviosa es el centro de los estudios de la Unidad. ¿Por qué?

Fue un poco anecdótico. De forma casual me topé con un modelo animal de la anorexia nerviosa. Descubrimos que a las ratas si les reduces la dieta a una hora y media al día viven más que las que tienen comida continua. Los humanos igualmente viven más si no padecen obesidad. Además si a las ratas que comen todo lo que quieren le pones la rueda de actividad hacen mucho ejercicio y les alarga la vida, al igual que a los humanos. Si a estos animales les reduces la comida y les dejas hacer actividad física, en el 80% de los casos te encuentras a las ratas muertas, si no lo evitas, en 7, 8 o 9 días. ¿Cómo es posible que ratas que hacen mucho ejercicio en comparación con otras a las que no dejas acceder a la rueda no sean capaces de compensar el ejercicio que hacen con la comida? Pues en ese sentido es un modelo que reproduce todos los aspectos no psicológicos, sino fisiológicos, que se dan en la anorexia nerviosa. Y es que las chicas con este trastorno, porque 9 de cada 10 son chicas jóvenes, son propensas a hacer ejercicio y ser muy activas a pesar de no ingerir comida.

Así que, descubrieron que había una relación estrecha entre anorexia nerviosa y calor...

Este modelo animal nos permitió probar un método que no había sido estudiado. Cuando las ratas ya iban a ser retiradas, porque habían perdido un 25% de peso y no las dejamos morir por ética, lo que hicimos fue aumentar la temperatura en la caja hasta los 32 grados y fue mágico porque el 100% de las ratas se recupera y fue la primera vez que alguien había conseguido recuperar a una rata en estas condiciones experimentales tan tremendas. También encontramos en estudios que hicimos en Holanda, Canadá y en Australia, aspectos que relacionan la actividad física y la temperatura ambiental. Vimos que en Holanda las chicas son más activas que en verano, o sea que su actividad física estaba muy vinculada a la temperatura ambiental. En Madrid las chicas ingresadas en verano pesaban más que las ingresadas durante el invierno. Esto nos hizo darnos cuenta de que la temperatura ambiental es un aspecto muy ignorado en la anorexia nerviosa. Hemos hecho estudios por ejemplo donde comprobamos que coincide con climas determinados y estudiamos, nunca nadie había informado de ello en la literatura, que estas chicas toman saunas. Algo que vuelve a traer esta asociación extraña entre calor y anorexia nerviosa.

"La temperatura ambiental es un aspecto muy ignorado en la anorexia nerviosa. Hemos hecho estudios por ejemplo donde comprobamos que coincide con climas determinados"

¿Sus investigaciones para encontrar un tratamiento eficaz siguen por esa línea?

Sí, ahí estamos nosotros diciendo que esto es relevante y que hay que incorporarlo al tratamiento. Porque no existe ninguno, hay multitud de ellos, pero ninguno es superior a los demás. Ya en los centros más modernos de Estocolmo les ponen la habitación a 40 grados después de comer porque han visto que sufren mucho menos. Las personas con normopeso con ese calor no tenemos ganas de comer y lo mismo se ve con las ratas. Pero las ratas cuando están muy bajas de peso comen con calor. Al final el ejercicio físico que hacen se puede ver como una maniobra termorreguladora, tratan de incrementar la temperatura corporal una vez que la comida ha desaparecido.

La anorexia nerviosa es muy diferente a otros trastornos de la alimentación. ¿Está o no asociado a la delgadez?

Ahí habría que precisar. La gente habla de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como si fuesen una categoría homogénea y no lo es. Es algo que históricamente podemos rastrear con los criterios actuales hasta 1800. Había gente en la edad media con este tipo de comportamientos y el motivo no era querer perder peso por criterios estéticos. Quizás los medios de comunicación han hecho una excesiva asociación de este trastorno con la moda y el ideal de la delgadez, pero esto no está tan apoyado en este caso, sí en otros TCA. La gente tiene interiorizado que la anorexia nerviosa tiene que ver con el deseo de adelgazar pero no es el motivo, hay muchas situaciones que generan estrés y con las que las chicas llegan a esto sin la intención de adelgazar. Lo que es cierto es que cuando están en la fase aguda sí existe ese miedo a ganar peso. Y es un misterio el motivo de querer perder peso, y que les dejen en paz y ser tan activas.

"La gente tiene interiorizado que la anorexia nerviosa tiene que ver con el deseo de adelgazar pero no es el motivo, hay muchas situaciones que generan estrés y con las que las chicas llegan a esto sin la intención de adelgazar"

El hecho de que no esté relacionado con la delgadez, sino a otras situaciones que pueden ser estresantes, explica también que no todas las chicas la padezcan porque quien más quien menos quiere perder peso...

Claro. Objetivamente, podemos decir que un porcentaje enorme de chicas querrían tener un cuerpo determinado y aunque hay estudios de chicas en institutos o facultades que hacen dietas, eso no significa que sufran anorexia nerviosa. Si un alto porcentaje de personas están preocupados por su cuerpo, lo raro es que la anorexia nerviosa solo se de en un porcentaje muy bajo. Eso quiere decir que no está directamente vinculada con la delgadez. Es un poco como decir que fumar porros te lleva a la heroína.

¿Hay alguna característica en la personalidad de estas chicas que las condicione a padecer este trastorno?

Sí, una de ellas es el perfeccionismo. Aunque curiosamente en un estudio de seguimiento de 30 años que hacen en Suecia vieron que el perfeccionismo también está vinculado con la recuperación porque ellas cuando se proponen hacer algo lo hacen bien. La ansiedad es otra característica y ya dentro del trastorno, la depresión. Pero sí, el perfeccionismo es la característica que se encuentra sistemáticamente.

¿Estudian también otros trastornos de la conducta alimentaria?

No, nos concentramos en la anorexia nerviosa. De todas forma últimamente también en el Trastorno Obsesivo Compulsivo, por la relación que tiene con la anorexia nerviosa. Y es que el TOC es uno de los síntomas más recurrentes que hay antes, durante y después de la anorexia nerviosa. Estamos investigando a nivel muy básico.