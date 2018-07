Le roban el perro al mendigo de Gijón que lo pidió para no estar solo tras morir el suyo

La ilusión duró poco para Manuel Alvis, un popular indigente de Oviedo que celebraba el pasado lunes haber conseguido adoptar a un pequeño perro llamado 'Jaki' para superar, así, la muerte de su anterior mascota. No obstante, según aseguró ayer el afectado, una mujer de identidad desconocida le pidió este viernes dar un paseo con el animal y jamás regresó. "Me dijo que no podría estar aquí con el perrín", lamenta.

A Alvis se le había muerto el mes pasado el que había sido su mejor amigo durante muchos años: su perro 'Lucas'. Por ello, un día escribió un cartel en el que, en vez de limosna, pedía un nuevo perro. El mensaje pronto se hizo viral en redes sociales y, con la ayuda de su amiga Judith Nacher, Alvis recogió en el albergue de Mieres al ahora desaparecido 'Jaki'. Alvis asegura que una mujer se lo llevó este viernes a alrededor de las 13.15 horas. "Una chica preguntó si podía darle un paseo y se lo llevó. Me dijo que yo no podía estar aquí con el perrín. Por favor, tan sólo quiero que me devuelvan a 'Jaki'", cuenta, entre lágrimas Manuel.

Nacher tampoco entiende lo ocurrido. "Él no es un sintecho; tiene casa donde vivir. Hay personas muy confundidas: Manuel tiene todos los papeles del perro", recrimina. Algunos de los viandantes de la calle Covadonga admitieron también estge sábado estar "sorprendidos" e "indignados" ante lo ocurrido y aseguran que Alvis trataba a su perro "mucho mejor de lo que lo hacen la mayoría" y que "la riqueza no mide lo bien que se cuida de los animales".