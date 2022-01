La vida está hecha de pequeños detalles, de casualidades que a veces te castigan o, en el caso del residente de Xàtiva de 43 años de edad Álex Priz, te salvan la vida. Este vecino de la capital de la Costera se cruzó con los ocupantes del coche que causó la muerte de cinco personas en la AP7 -a la altura de Rotglà i Corberà- quince minutos antes que todo ocurriera. De hecho, relata que los turismos casi se rozaron. "Tengo el manos libres siempre puesto en el coche y enseguida llamé al 112 para avisar. Fue una locura", relata.

Álex iba a dejar a su tía a l'Alcúdia de Crespins. Esa noche habían quedado para ir al cine en Xàtiva. Eran sobre las diez y cuarto de la noche cuando todo pasó. Iba por una vía de dos carriles del mismo sentido y acababa de adelantar a un coche de forma reglamentaria. Fue entonces cuando se topó con otro turismo, de repente, pero este venía de cara : "Fue todo muy rápido, me acercaba a una curva más cerrada y me encontré con unas luces a menos de 50 metros. No me lo creía. Me pasó rozando, iba por mi carril de la izquierda en dirección contraria", apunta.

El afectado estima que los ocupantes del vehículo seguramente habían accedido a la vía por la gasolinera o la rotonda de L'Ollería: "Perdona la expresión, pero me cagué encima. Si voy algo más lento al adelantar o, por cualquier otro detalle, me toca a mí. Cuando llamé al 112 me preguntaron sí había visto la matrícula, pero no me di cuenta ni de quién iba en el otro coche. Todo pasa en cuestión de segundos, no ves nada", explica.

"Tuvimos suerte. Eso es lo único que puedo pensar. Le estoy dando vueltas y vueltas", apostilla.

Vecinos de la Llosa de Ranes

En el fatal accidente de anoche perecieron cinco personas: dos mujeres de 18 y 89 años y tres hombres de 20, 21 y 87 años. También se registraron cuatro heridos de gravedad. Así, una mujer de 77 años fue estabilizada por los servicios médicos y evacuada con politraumatismos al hospital. Una mujer de 66 años y un hombre de 65 sufrieron policontusiones y también fueron trasladados al hospital y un joven de 18 años sufrió una herida en la cabeza. Varios de ellos eran residentes en la Llosa de Ranes.

Tres dotaciones de los parques de bomberos de Alzira y Xàtiva se acercaron hasta el lugar de los hechos. Tuvieron que excarcelar a dos ocupantes de los turismos.