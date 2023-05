Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido la tarde de este martes en Orio tras una deflagración que se está investigando. El suceso ha ocurrido en un banco de la calle Arrantzale de la localidad hacia las 17:30, al estallar un artefacto explosivo, una caja de zapatos, que llevaría uno de los dos fallecidos. La principal hipótesis de la Ertzaintza es que sea un caso de violencia de género. Una tercera persona, un viandante, ha resultado herida al pasar cerca de la explosión.

Al parecer, los dos fallecidos habrían mantenido una relación sentimental que había acabado hacía poco tiempo. La mujer tenía dos hijos de una relación anterior y vecinos del municipio la describen como una mujer "simpática y amable".

Una mujer, que ha sido testigo presencial del hecho cuando circulaba por la zona con el coche, ha confirmado que el hombre llevaba el artefacto y que ha explotado cuando lo llevaba encima.

Varios testigos han relatado haber escuchado una explosión. "Cuando he escuchado la deflagración, me he girado, he visto a una persona desplomarse y a otra sentada en el banco". Otro vecino ha contado que ha visto pasar "cinco patrullas de la Ertzaintza y dos ambulancias".

La incredulidad ante lo ocurrido ha invadido Orio. Los habitantes del municipio no dan crédito. "No me lo creo, él era muy txintxoa. No nos entra algo así en la cabeza. Era gente muy normal", cuenta un vecino.

La zona está acordonada bajo una fuerte vigilancia de la Ertzaintza. Al lugar del suceso han acudido especialistas en investigación del cuerpo de policía, que buscan pistas que les ayuden a esclarecer el suceso.

La primera versión hablaba de un tiroteo, pero fuentes del Departamento de Seguridad han indicado que el suceso se habría producido mediante un artefacto explosivo casero.

En un mitin del PNV en Basauri, Urkullu ha mostrado sus condolencias por el crimen y se ha guardado un minuto de silencio. El lehendakari ha confirmado que la hipótesis principal del crimen es que sea un caso de violencia machista.