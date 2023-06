La modelo canaria Keyla Suárez, víctima de una agresión tránsfoba en la localidad grancanaria de Gáldar: "No puedo dejarlo pasar". La que debería haber sido una noche de sábado de diversión y reivindicación dentro de la celebración del Gáldar Pride se convirtió en una auténtica pesadilla para la joven canaria Keyla Suárez, modelo, actriz y conocida por su papel de tentadora en la última edición de 'La isla de las tentaciones'. La joven, tras salir del recinto donde se celebraba la fiesta del Orgullo LGTBI+, se dirigía a su casa junto a varios miembros de su familia, entre ellos sus tías, cuando al pasar cerca de un bar, en pleno casco de Gáldar, un grupo de jóvenes, que rondaban los veinte años comenzó a increparla, vejarla e insultarla. Rápidamente de las palabras pasaron a los hechos.

"Al pasar un grupo de unos diez chicos gritaron 'travelo'. Obviamente yo me di la vuelta y me iba a dirigir hacia ellos para pedirles explicaciones y en ese momento empezaron a escupirme, en el pelo, la cara y el pecho. Se enfrentaron a mis tías y mis primas con intención de derribarlas y agredirlas. En ese momento me quedé en shock, no pude hacer nada", recuerda Suárez.

Denuncia

El ataque tránsfobo fue visto de cerca por varios policías que se encontraban en la zona, debido al gran número de personas que había a esas horas en el casco de Gáldar. Pero su presencia no frenó la agresión. "Lo vieron todo. La respuesta de ellos fue que ya tenían los datos de los agresores y que fuese a denunciar al día siguiente y ya está. Soy una mujer con mucho carácter pero fue tan grande lo que pasó que no reaccioné. Al final pensaba que esto no me iba a pasar y menos ahora siendo un personaje público", subraya.

Sostiene que no se vio arropada en el momento del ataque, a pesar de que se trata de un delito de odio. "Me han agredido verbal y físicamente y no han hecho nada al respecto más que decirme bueno, ya están identificados, mañana los denuncias. Ellos pueden seguir la fiesta y le pueden seguir haciendo esto a más personas mientras yo tengo que irme a mi casa con un ataque de ansiedad", reflexiona. Este lunes la joven acudía a la Policía Nacional para ponerles en conocimiento de lo vivido y aportar todos los datos que tiene de los presuntos agresores.

Denuncia que al ataque verbal y físico se suma el hecho de que los jóvenes grabaron la agresión en vídeo. Unas imágenes que ya están circulando por las redes.

"Es todo muy fuerte. Se supone que la gente joven está avanzando pero me doy cuenta de que es todo lo contrario"

Confiesa que estuvo meditando si denunciar públicamente los hechos o no. La difusión de un vídeo en sus redes sociales relatando la agresión sufrida el pasado sábado se ha vuelto viral y ha recibido un aluvión de apoyo. "Sinceramente por mi salud mental lo mejor habría sido no compartir el vídeo. Porque ahora estoy saliendo de un reality, tengo mucha voz y mucha visibilidad y la quiero enfocar a otra cosa. Subir este vídeo, donde todo el mundo comenta, hay una parte de mi que se avergüenza de lo que pasó", explica.

Pero finalmente se llenó de valentía y optó por dar un paso hacia adelante. "He pensado que ya que tengo tantos seguidores y tanta voz mi denuncia puede ayudar a otra gente. Si fuera por mí no lo hubiese hecho porque no me apetece ir por la calle y que la gente me mire y le de pena. Pero no podía dejar pasar esto y que ellos siguiesen como si nada", sentencia.