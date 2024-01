Los delfines son maestros del liderazgo

Los delfines están entre los más inteligentes del mundo, respiran a voluntad, su cerebro duerme por turnos, son empáticos y altruistas, se asignan nombres propios, trabajan en grupo, comen menos en verano y se narcotizan para jugar. ¿Qué más se puede pedir a un líder empresarial?

Edita Olaizola (*)

La Biomimética Organizacional es el nuevo modelo de gestión empresarial que emula a la naturaleza, facilitando así el respeto a la madre Tierra sin menoscabo de los beneficios. Y como no hay buena empresa sin buenos líderes, podemos aprender de cualquier ser vivo para enriquecer la figura de nuestros líderes empresariales.

Decía Albert Einstein: “Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido”.

Estamos acostumbrados, como bien señala Einstein, a mirar todo lo que ocurre a nuestro alrededor desde nuestra propia óptica, y por eso nos resulta tan fácil desdeñar a los peces porque son incapaces, tontos ellos, de trepar a un árbol.

Esta mirada antropocéntrica nos resta muchas posibilidades de aprender y de gozar, así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de humildad para poder entender qué ocurre en la naturaleza, por qué pasa lo que pasa y qué podemos aprender de ello.

En esta oportunidad vamos a echar una somera ojeada al mundo de los delfines y al paralelismo que ofrecen para el liderazgo.

Inteligencia y empatía animal

Los delfines están entre los 10 animales más inteligentes del mundo: nosotros también, obviamente, así que es seguro que tenemos muchísimas cosas en común.

También poseen un sistema de respiración voluntaria, no es automática como la nuestra: ya nos gustaría poder controlar así la respiración, pero podemos hacer un paralelismo con algo que sí está a nuestro alcance: mantener la boca cerrada cuando deseemos responder de forma automática, desde los sentimientos.

El cerebro de los delfines es singular: duerme por turnos, de forma que descansa un hemisferio mientras el otro está despierto para controlar la respiración y alertar de posibles peligros: en nuestro caso, podemos aprovecharnos de nuestra hot zone, la región cerebral donde se transforman los sueños en realidad.

Liderazgo humano inspirado en delfines. / E. OLAIZOLA.

Sociales, empáticos y altruistas

Frecuentemente, los delfines se unen en grandes familias (diferentes especies de delfines que cooperan porque no rivalizan por el mismo tipo de alimento).

Son seres afines que se desenvuelven en diferentes entornos y desean conseguir un objetivo común cuya consecución aportará beneficios mutuos. ¿Cómo hacemos los acuerdos do ut des con nuestros partícipes?

También son empáticos y altruistas, con un alto desarrollo del sentido social: son rasgos que encajan perfectamente en la definición del líder biomimético; entre otros, le caracterizan la generosidad y el compromiso.

Identidad propia

Los delfines también tienen nombres propios y se llaman por su nombre: en nuestro caso, es un síntoma de respeto hacia las personas con las que se comparten objetivos.

Otra cualidad: comen menos en verano. Son capaces de amoldarse a la situación de su entorno en diferentes momentos vitales: nosotros podemos imitar a los delfines practicando el arte de la resiliencia.

El delfín mular acostumbra a formar un grupo numeroso para acorralar a los animales-presa y los aturden con chillidos: se agrupan para cazar, algo parecido a lo que hacemos los animales no humanos cuando utilizamos muchos de nuestros recursos al agruparnos en una UTE (aunque afortunadamente no hacemos sangre, en eso estamos más avanzados que los delfines en el ranking de animales inteligentes).

Y son divertidos

El delfín mular se narcotiza por diversión utilizando la toxina del pez globo: lo mastica cuidadosamente y se lo pasan unos a otros. En nuestro caso, no se trata de drogarse, obviamente, pero sí de tener alguna rutina beneficiosa para el organismo que nos ayude a generar endorfinas: gimnasio, excursiones, lecturas atractivas, reuniones con amigos… En el caso del líder biomimético, estamos hablando de aplicar el sentido del humor y la visión holística.

En el mundo del delfín, el juego ha evolucionado para ayudar a los delfines jóvenes a aprender a adaptarse a situaciones novedosas tanto en su aspecto físico como social. En las organizaciones puede aplicarse este enfoque para acompañar a los nuevos empleados, a quienes cambian de puesto de trabajo, etc.

Y cerramos esta pequeña reflexión con otra frase de Einstein: “La imaginación anticipa lo bueno que te sucederá en la vida”.

(*) Edita Olaizola es consultora en Desarrollo Organizacional, doctora en Dirección de Empresas con especialización en Biomimética Organizacional.

Referencias

Avila, J. M. (1995). Aspectos biológicos y etológicos de delfines costeros con énfasis en la especie Sotalia fluviatilis (Delphinidae) en la bahía Cispata, Caribe colombiano. Caribe Colombiano. [Biological and ethological aspects of coastal dolphins with emphasis on the species Sotalia fluviatilis.

Kuczaj, S.A., Eskelinen, Holli C.: why do Dolphins Play? Sciknow Publications Ltd. ABC 2014, 1(2):113-127 Animal Behavior and Cognition DOI: 10.12966/abc.05.03.2014

López, B. D. (2002). Estudio eco-etológico de una población de delfín mular, Tursiops truncatus (Montagu, 1821) en la costa Nordeste de Cerdeña (Italia).

Olaizola, E., et al. (2021). Biomimetic leadership for 21st century companies. Biomimetics 2021, 6(3), 47. DOI:https://doi.org/10.3390/biomimetics6030047

Oriol-Bosch, A. (2012). Resiliencia. Educación Médica, 15(2), 77-78.

Rincón, N. M., & Romero, A. J. (2012). Cetáceos presentes en el Caribe nororiental colombiano (2004-2012). Revista Mutis, 2(2), 60-75.

Siclari, S. et al. (2017): The neural correlates of dreaming. Nature neuroscience, Volume20, number 6.

Schonfeld, R. (2000). El liderazgo es un sentimiento: manual de liderazgo para organizaciones sociales. Ediciones Granica SA.

Trujillo, F. (1990). Aspectos ecológicos y etológicos de los delfines Inia geoffrensis (de Blainville, 1817) y Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) en la Amazonia colombiana. Bsc tesis, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.

Yañez, M. (1999). Etología, Ecología y Conservación del delfín Inia geoffrensis en los ríos Iténez y Paraguá del parque nacional Noel Kempf Mercado. La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés.