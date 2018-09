El Barcelona defiende el liderato ante un Girona que aspira a Europa

El Barcelona recibe este domingo en el Camp Nou a un Girona que vive un momento idílico, ya que intentará mantener su posición privilegiada en la clasificación (sexto) e intentará poner en apuros a un conjunto azulgrana que desde la jornada anterior se ha situado líder en solitario.

Esta será la segunda vez que el Girona (ascendido el año pasado a primera) visita el Camp Nou, donde la temporada pasada sufrió una contundente derrota, al caer por 6-1, en la jornada 25. A pesar de adelantarse a los tres minutos (0-1, Portu Cristian), los barcelonistas pasaron el rodillo, con un triplete de Súarez, dos de Messi y un tanto de Coutinho.

El partido Barça-Girona ha estado dando mucho que hablar en las últimas semanas, pero no el de la primera vuelta, sino el de la segunda, ya que ha sido designado para ser el primer choque de la Liga que se juegue en los Estados Unidos, decisión que aún no está validada, ya que al margen de contar con el apoyo de la Liga y de ambos clubes, no lo tiene de otros estamentos, como por ejemplo la Federación Española y la FIFA, entre otros.

El calendario de la Liga empieza a compactarse y los equipos que están metidos en competiciones continentales, en las siguientes semana, con partidos intersemanales de Liga o de Liga de Campeones, como es el caso, de FC Barcelona, el camino empezará a hacérseles cuesta arriba con una carga importante de encuentros.

Así, hasta el próximo parón de selecciones a mediados de octubre, el Barcelona no tendrá descanso. Viene de jugar contra la Real el fin de semana anterior, y el pasado martes -Champions, PSV (4-0)- ya debió afrontar el primero de los tres encuentros intersemanales.

Este calendario tan severo obligará este fin de semana al entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, a permutar a sus jugadores titulares por otros con menos minutos, después de que el martes echase manos del equipo tipo, en el que salieron en el once titular el grupo que se considera indiscutible, mientras que el preparador no movió el banquillo hasta el minuto 80.

Así, es posible que Semedo, que ha sido titular este curso dos veces, pero que ha sido cambiado a la media parte (Alavés y Valladolid), entre para dar un descanso a Sergi Roberto, mientras que en el eje, ante la sanción de Umtiti para el próximo partido de la Champions el francés Clément Lenglet debería empezar a tomar confianza junto a Piqué para el choque en Tottenham dentro de unas semanas.

En la medular, Valverde cuenta con jugadores para tener minutos, como el recuperado Denis Suárez y el recién fichaje Arthur o Rafinha, y rotar a los tres indiscutibles (Rakitic, Sergio Busquets y Coutinho), además del chileno Arturo Vidal, quien está teniendo pocos minutos en las segundas partes.

Delante, el Barcelona está más en cuadro, ya que a la espera de la recuperación de Malcom, Valverde sólo tiene de atacante suplente a Munir para dar descanso a los tres inamovibles (Dembélé, Luis Suárez y Messi), estando el francés en un momento óptimo goleador, ya que lleva marcados cinco tantos esta temporada (en la Supercopa y Champions y tres en la Liga).

Con la enorme polémica que ha suscitado la posibilidad de que el derbi de la segunda vuelta entre el Girona y el Futbol Club Barcelona se dispute en Estados Unidos, casi ni se ha hablado en la ciudad gerundense del duelo que este domingo por la noche enfrentará a ambos conjuntos en el Camp Nou, el segundo de la historia entre azulgranas y rojiblancos en el feudo culé, al que llegan con dos victorias consecutivas.

El buen momento que atraviesan los rojiblancos y los triunfos contra el Villarreal (0-1) y el Celta de Vigo (3-2), los dos primeros de la temporada, son los principales argumentos a los que se aferrará el conjunto de Eusebio Sacristán para mejorar el resultado del curso pasado, cuando el equipo entrenado entonces por Pablo Machín encajó un contundente 6 a 1.

Con todo, la afición rojiblanca se fue del Camp Nou con el orgullo de haber ido por delante en el marcador durante tres minutos, los que separaron el tanto inicial de Portu del primero de Luis Suárez.

En el Camp Nou, Eusebio Sacristán volverá a disponer el 3-5-2 que tan buenos resultados le dio a Pablo Machín en Montilivi y que el nuevo técnico vallisoletano ya ha utilizado en los dos últimos encuentros.

Salvo sorpresas o rotaciones, el once del Girona será el mismo que en el duelo contra el Celta de Vigo, en el que las dos novedades fueron el regreso a la titularidad de Portu, una vez dejada atrás su marcha frustrada al Sevilla, y la entrada del centrocampista brasileño Douglas Luiz, que afronta su segunda temporada en Montilivi en calidad de cedido por el Manchester City.



ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Dembélé o Munir.

Girona: Bono; Pedro Porro, Pedro Alcalá, Juanpe, Bernardo Espinosa, Aday Benítez; Douglas Luiz, Àlex Granell, Borja García; Portu y Cristhian Stuani.

Árbitro: Jesús Gil Manzano, del comité extremeño.

Estadio: Camp Nou.