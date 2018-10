El enfado de Usain Bolt por un control antidopaje.

El exatleta Usain Bolt, múltiple campeón olímpico y mundial que prueba como futbolista en el Central Coast Mariners australiano, ha ironizado en las redes sociales por tener que pasar un control antidopaje.

"Chicos, me he retirado del atletismo buscando convertirme en futbolista, pero miren esto", señala Bolt, justo antes de mostrar el requerimiento del control antidopaje en su cuenta en una red social.

"Por qué debo pasar un control antidopaje si no he firmado con un club", se pregunta el jamaicano, quien indica que la funcionaria le contestó que le dijeron que era "un atleta de elite y que, por lo tanto, tenía que ser controlado... Muy bien, ok".

El plusmarquista mundial de 100, 200 y 4x100 lleva desde agosto a prueba con el club australiano. Debutó el 31 de dicho mes ante una selección de Gold Coast y marcó sus primeros dos goles este pasado viernes en un partido de pretemporada frente al Macarthur South West United.