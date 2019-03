Paso atrás del Marbella ante un rival directo en la lucha por subir

Jornada poco positiva para los equipos malagueños que luchan por subir a la LEB Plata. Perdieron CB Marbella y Benahavís, los dos con más opciones, y ganó el Framasa Coín. Hay que recordar que ahora hay dos grupos (fase de ascenso y fase de permanencia) y sólo los tres primeros de este nuevo grupo de 10 van a jugar por entrar en el sector final. Los tres pasarán a formar parte de uno de los cuatro grupos definitivos, de cuatro equipos cada uno, que jugarán en dos sedes. Cada campeón de cada uno de esos cuatro grupos subirá a LEB Plata, y los dos mejores segundos de las dos sedes jugarán un último partido, y subirán los ganadores. En total, ascienden seis equipos de todos los grupos de esta EBA a LEB Plata. En lo que se refiere a la lucha por la permanencia descienden los tres últimos.



CB Marbella - Algeciras 50-63

Dura derrota del CB Marbella en el Pabellón Antonio Serrano Lima, que cayó por 50-63 ante Enerdrink UDEA Algeciras en un encuentro entre rivales directos en el que los visitantes dominaron de principio a final. Los azulones, más que desacertados en el tiro, sucumbieron al empuje físico de su rival, que basó su juego ofensivo en la anotación de Miki Ortega, Jabary Newby y un gran Andrew Kelly. Si la derrota ya era dolorosa de por sí, la lesión de Juanpe Jiménez, que reaparecía tras tres semanas fuera de las pistas, complica más la vida al CB Marbella. A pesar de dejar a UDEA en 63 puntos -la anotación más baja de la temporada-, el cortocircuito en el lanzamiento fue más que evidente en el cuadro de Francis Tomé, que tan solo anotó un 16% en tiro de tres puntos (5/31) y no llegó ni al 50% en tiros de dos (13/29).



Framasa Coín - Huelva 90-72

Importante victoria para CB Deportivo Coín por 90-72 ante Krypteia Capital Huelva. Con esta victoria, el equipo coíno apura sus opciones de intentar aspirar a ocupar las 3 primeras plazas del grupo que dan derecho a disputar la Fase de Ascenso a LEB Plata. Los 17 puntos, 8 rebotes y 29 de valoración de José María del Río, unidos a los 11 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias de salvador Méndez fueron decisivos para el triunfo local.



CB Cazorla-Benahavís 89-83

El CB Benahavís sufrió una derrota (89-83) en la complicada cancha del CB Cazorla en un partido donde necesitaba ganar para engancharse más aún a la lucha por las tres primeras plazas del grupo. El encuentro tuvo de todo, pero se decidió en la prórroga, donde los costasoleños llegaron muy cansados y con la ausencia de Ismael Torres por la quinta falta personal.

En los locales Thompson fue la estrella (27 puntos y 13 rebotes) seguido de Mutombo (15 y 9). En Benahavis Sanders (26 puntos), Torres ( 17) y Diakite (16 puntos y 12 rebotes) fueron los mejores.



Novaschool - DKV S. Fernando 71-74

Dolorosa derrota de CB Novaschool ante el DKV San Fernando por 71-74, que aunque no hace peligrar la clasificación para los malagueños, sí que no deben confiarse para no caer en los puestos de abajo. El CB martos ganó su partido y se coloca a solo un triunfo de los de Rincón de la Victoria. José Antonio Berdugo, con 14 puntos, y Tasio Vázquez, con 13, fueron los más acertados del CB Novaschool.



Unicaja - CB San Fernando 84-54

El Unicaja está virtualmente salvado. El equipo de Germán Gabriel logró una importante victoria ante el CB San Fernando por 84-54, que prácticamente asegura su objetivo de conseguir la permanencia para la próxima temporada. El técnico cajista dio esta vez muchos minutos a jugadores que no han tenido mucho protagonismo en lo que va de temporada. Los máximos anotadores fueron Alessandro Scariolo, con 15 puntos, Lucas Muñoz, con 10, e Ismael Tamba, que hizo 10 puntos y 6 rebotes.