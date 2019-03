Francis Alonso también gana en el NIT

El malagueño Francis Alonso, con otra extraordinaria actuación de 23 puntos, guió a UNCGreensboro a la primera victoria de su historia en el National Invitation Tournament (NIT), que tiene una de las sedes en la propia ciudad de Greensboro, ya que el equipo accedió al NIT como uno de los cabezas de serie. Nunca en la historia del programa de baloncesto masculino de la Universidad de North Caroline Greensboro había ganado un partido de esta competición, la segunda a escala nacional por detrás del March Madness. Es la tercera vez en la historia que esta universidad llega al NIT, tras dos participaciones anteriores en Memphis 2002 y Syracuse 2017, ambas con derrotas en la primera serie. La victoria de la pasada madrugada Campbell por 84-69 amplía la leyenda de Francis en la NCAA.



Francis sigue haciendo historia ya que jugó su partido 139 con el equipo y en el próximo encuentro de esta ronda de eliminatorias alcanzará al jugador con más encuentros en Greensboro, RJ White, con 140. En la segunda serie los "Espartanos" se enfrentarán a la Universidad de Lipscomb. El malagueño anotó 23 puntos (6-12 en triples) y repartió 3 asistencias en 31 minutos en pista. Ahora espera Lipscomb, ya que Francis quiere estirar un par de partidos más al menos su periplo universitario, antes de dar, junto al malagueño Rubén Guerrero, su salto al profesionalismo.



El malagueño se midió en este encuentro del NIT a otro jugador español de la NCAA, Jon Ander Cuadra. Precisamente, tanto Francis como Ander son hijos de dos exjugadores como el zamorano afincado en Málaga Paco Alonso y el vasco Míkel Cuadra.





"Lets show the world how much pride Greensboro has in their basketball."



The crowd at the @Gbocoliseum last night provided a HUGE boost for @UNCGBasketball! #letsgoG pic.twitter.com/Uilfhcdx9d