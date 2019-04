Marbella y Coín salvan la jornada de los malagueños en la Liga EBA

Los rinconeros se colocan en una situación complicada para evitar el descenso

A falta de cuatro jornadas para que eche el cierre esta seguda fase de la Liga EBA, los equipos malagueños van definiendo sus respectivos objetivos. El CB Marbella, por ejemplo, está ya solo a un triunfo de certificar de forma matemática su pase a la fase de ascenso. Por contra, el CB Novaschool necesita salir en estas próximas cuatro fechas del lío en el que se ha metido, ocupando actualmente una de las tres plazas de descenso de categoría.

El Benahavís Costa del Sol todavía tiene una mínima opción matemática de acompañar al CB Marbella en esa lucha por subir a Leb Plata, aunque está casi imposible. Los coínos tienen la temporada salvada, al igual que el Unicaja Andalucía de Germán Gabriel, tercero en el grupo de la Fase por la Permanencia.

CB Marbella 78-68 Benahavís

El CB Marbella logró este sábado su décimo triunfo de la segunda fase tras superar en el derbi a un combativo Benahavís Costa del Sol que a pesar de no llegar en su mejor momento y con muchas bajas no dio su brazo a torcer hasta el último periodo (78-68). Las idas y venidas en el marcador marcaron el devenir del partido durante más de 35 minutos, pero en el sprint final del partido el mayor físico y empuje azulón decantó un partido que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos y que deja a los de Tomé a un solo triunfo de ser matemáticamente equipo de fase de ascenso, un objetivo que está ya casi imposible para los de Benahavís. El CB Marbella repartió muy bien su anotación, con cinco jugadores anotando once o más puntos. El máximo anotador fue Knowles, con 16. El Benahavís solo utilizó 6 jugadores. Ismael Torres, con 21 puntos, fue su máximo anotador.

F. Coín 89-55 OH! Tels ULB

Victoria muy cómoda para el Coín, con la temporada salvada y sin opciones de luchar por el ascenso de categoría. Los coínos se impusieron 89-55 al OH!Tels ULB de La Línea, colista de este grupo de fase de ascenso. Los visitantes aguantaron en la primera parte, pero el partido se rompió tras el descanso, con un parcial de 23-7. Miguel Molina, con 26 puntos y 27 de valoración, fue el mejor de los locales. Adrián Mateos, con 17 puntos, fue el más acertado del cuadro del Campo de Gibraltar.

CB Novaschool 47-49 Muser Auto

Nueva derrota del CB Novaschool, la cuarta seguida de esta segunda fase, que complica mucho el panorama a los de Rincón de la Victoria en su objetivo de salvar la categoría. Traspié, además, contra uno de sus rivales directos para evitar las tres últimas plazas de la clasificación, que serán las que otorguen el descenso a la Primera Nacional (los axárquicos son ahora terceros por la cola). Partido feo, con muchos fallos, muchos nervios y pocos puntos. Los locales desaprovecharon una salida triunfal en la que se fueron 14-3, después de los 10 primeros minutos. También su dominio absoluto en el rebote, capturando 52 rechaces, por los 37 del rival. Destacó por encima de todos el americano Jackson, con 21 puntos y 19 rebotes, para un total de 32 de valoración. En el cuadro cordobés, el más entonado fue José Antonio Moreno, con 11 puntos. Las próximas cuatro jornadas dictarán sentencia para el futuro del CB Novaschool.

Unicaja 86-95 Extremadura

El Unicaja, que solo pudo contar con 8 jugadores, cedió ante el Torta Casar Extremadura, penúltimo de la clasificación y que gracias a su triunfo en Los Guindos todavía tiene alguna esperanza, aunque remota, de salvar la categoría. Tras una primera parte igualada, un mal tercer cuarto condenó a los de Germán Gabriel. Los mejores fueron Ismael Tamba, con 22 puntos y 10 rebotes y Alessandro Scariolo, con 19 puntos y 8 rebotes. Los cajistas han salvado ya la categoría y están ya más pendientes del Campeonato de Andalucía Júnior de la próxima semana en Rincón de la Victoria.