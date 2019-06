Anthony Davis compartirá vestuario con LeBron James tras ser traspasado a los Lakers

El traspaso "anunciado" y esperado en el mundo de la NBA está ya cerrado con el acuerdo previo que han alcanzado la pasada noche los Pelicans de Nueva Orleans de enviar al pívot Anthony Davis a Los Angeles Lakers como nuevo compañero del alero estrella LeBron James, de acuerdo a varios informes periodísticos.



La reacción al acuerdo no se hizo esperar y de inmediato, en el mundo de las apuestas de Las Vegas, los Lakers comenzaron a ser considerados los grandes favoritos a conseguir el título de liga la próxima temporada 2019-2020.



Las mismas que ya le habían dado a los Lakers la posibilidad de ganar el título después de conocerse la victoria de los Raptors de Toronto ante los diezmados Warriors de Golden State, quienes han perdido para la próxima temporada a las estrellas, el alero Kevin Durant y el escolta Klay Thompson, ambos con gravísimas lesiones.



Los Lakers reciben a Davis, quien desde comienzos de año ya había manifestado que quería dejar a los Pelicans, pero no pudo cerrarse su traspaso en la fecha límite del 7 de febrero ante la falta de acuerdo entre ambos equipos.



Ahora se ha dado y los Lakers les ha tocado pagar un alto precio por Davis al tener que enviar a los Pelicans a los jóvenes valores del base Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda, incluida la de este año, que es el número cuatro.



Las selecciones fueron las que evitaron que los Lakers no perdiesen también al joven ala-pívot Kyle Kuzma, que era el que habían pedido en el paquete de la primera negociación que falló bajo la dirección del expresidente de operaciones de los Lakers, el legendario Magic Johnson.



Aunque el acuerdo ya es firme, el traspaso no se podrá cerrar de manera hasta el próximo 1 de julio, la fecha oficial que la NBA permite la firma de los agentes libres y realizar traspasos.



La adquisición de Davis permitirá al alero estrella LeBron James tener al veterano que tanto añoró la pasada temporada, su primera con los Lakers, y formarán uno de los dúos más poderosos en la NBA.



James ya le dio la bienvenida a Davis en una publicación de Instagram que ofreció el sábado por la noche.





Apenas unas horas después de que, según los informes periodísticos, los Pelicans acordaron intercambiar a Davis, James publicó una foto de él y del nuevo compañero con camisetas de los Lakers.James subtituló la foto con cara de risa y emojis de corona.Anteriormente, James y Davis habían competido juntos con el equipo nacional de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.Por mucho tiempo, Davis, de 26 años, planeó firmar un nuevo contrato con los Lakers una vez que fuera elegible para la agencia libre en el 2020, lo que hace que los Pelicans hayan sido los grandes beneficiados con el traspaso., pero los Pelicans en el paquete de intercambio pedían la llegada del alero Jayson Tatum, algo que, al final, hizo a los Lakers la opción clara para cerrar el traspaso, que sin embargo, ya ha comenzado a ser considerado dentro de la NBA como de "alto riesgo" para el equipo angelino.De hecho, el resto de los equipos de la NBA no quisieron entrar en la lucha por Davis porque sabían que después de un año su meta no era otra que la de ser jugador de los Lakers y estar con James, quien la pasada temporada ya comenzó a mostrar signos que su poder físico no es el mismo a la edad de 34 años.La pasada temporada, por primera vez en su carrera, James sufrió un grave lesión muscular, que le impidió disputar 17 partidos, y al final solo jugó 55, la temporada de menos actividad en toda su carrera profesional sin que además pudiese llevar a los Lakers a los playoffs.De ahí, quey de gran proyección como son Ball, Ingram y Hart.Ahora, los Pelicans tendrán dos de las cuatro primeras selecciones en sorteo de la NBA que se va a celebrar el próximo jueves, la primera y cuarta globales.Los Pelicans tienen ya decidida la selección del alero Zion Williamson con la primera y ahora poseen la flexibilidad de elegir a un jugador de gran clase con la cuarta o negociar esa selección en los próximos días con otros equipos de la NBA, que desean los servicios de los bases Darius Garland y Coby White en selecciones altas, dando a Nueva Oleans una oportunidad de obtener mayor recompensa por el traspaso de Davis.Mientras que Ingram y Ball fueron clave en la negociación para los Pelicans, que los tienen ya proyectados en una alineación titular con Williamson y el veterano base-escolta Jrue Holiday.Mientras el polémico padre de Ball, LaVar, ya hizo sus primeras declaraciones y las mimas se han convertido en la última "maldición" que llega al deporte profesional en la historia de Estados Unidos."Te garantizo, nuevamente, que será la peor decisión que los Lakers hayan hecho en su historia y nunca ganarán otro campeonato", declaró LaVar Ball a la cadena de televisión ESPN mientras ayer, sábado, estaba en la "Drew League" para ver jugar a su otro hijo LaMelo. "Garantízalo".