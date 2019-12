Daniel Cánovas primer campeón del mundo español en fisioculturismo natural

Operario de tráfico y autóctono de Málaga se ha convertido en el primer español campeón del mundo en fisioculturismo natural con seis medallas de oro en su currículum con tan solo 32 años.

Hace doce años que este malagueño decidió apuntarse al gimnasio para llevar una vida más sana y alejarse del mundo de los excesos. En el año 2012, su suerte cambió e inició una nueva aventura personal y profesional. Una asociación de fisioculturismo natural a través de una red social le animo a competir en este deporte y ese mismo año se presentó a una competición nacional en Madrid y otra europea en Sitges. Además, ese mismo año se creó la 1ª Federación de Culturismo Natural en España de la mano de Chema Menéndez.

Aunque en un principio no logró hacer pódium, sus esfuerzos obtuvieron recompensa y en el año 2016 consiguió convertirse en campeón de España, pero esto solo fue el principio de una exitosa carrera llena de galardones. Los años siguientes volvió a quedar campeón en la misma modalidad.

El malagueño que empezó compitiendo a nivel nacional, dio el salto a certámenes internacionales en Europa y Estados Unidos en el 2016, de la mano de la asociación más importante en el mundo en este deporte, INBA. Fue fundada en 1988 y cuenta con más de 60 países en sus competiciones. Decidió dejar la federación española debido a que solo le permitía realizar competiciones en el territorio español y deseaba abrir sus fronteras a nuevos concursos.

La jugada le salio bien a este competidor que hace un par de semanas volvía a España tras ganar cuatro oros en Estados Unidos. En total ha conseguido seis medallas, tres de ellas en los Ángeles como Míster Universo en la categoría Fitness Model y otras tres en las Vegas en la Olimpia Natural, la competición más prestigiosa del mundo, ya que es considerada como las olimpiadas de el mundo del Fitness y el Culturismo.

Desde que empezó ha tenido claro que lo primero es la salud y la ética deportiva y se ha mantenido al margen del uso de sustancias dopantes. Además, sigue una estricta dieta basada en proteínas, carbohidratos y un reducido porcentaje de grasas. Su entrenamiento lo divide haciendo bicicleta, sprints o subida de escaleras, acompañado de pesas 6 veces por semana, normalmente por la mañana temprano. "La vida saludable la mantengo en todos los aspectos de mi vida, no me gusta beber, ni trasnochar, me gusta llevar una vida equilibra", especifica Cánovas. Para él, esto "no es solo una competición sino un modo de vida".

Esta modalidad no debe confundirse con el culturismo, ya que el fisioculturismo natural se basa, por un lado, en la belleza del cuerpo, y por otro, en ser saludable, no usar sustancias anabolizantes que sean ilegales. La mayor diferencia entre estas competiciones es que estas son naturales, en la que se busca perseguir lo saludable sin dopage. Además, se cuida mucho la presencia del escenario, se tiene muy en cuenta la belleza.