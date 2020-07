«El Marbella tiene equipo para lograr el ascenso y mantenernos en Segunda»

El dirigente blanquillo asegura que ve al equipo preparado para el reto y lamenta que los partidos se tengan que jugar a puerta cerrada y la afición costasoleña no pueda ayudar a buscar el objetivo.

El próximo 18 de julio dará comienzo el play off de ascenso a Segunda División y hay una ciudad en la que no se habla de otra cosa. El Marbella FC se prepara para el reto más importate de su historia, lograr el ansiado ascenso y colocarse en la misma categoría que el Málaga CF. Héctor Morales, director general del Marbella CF, habló ayer para La Opinión de Málaga y analizó la situación del equipo a falta de una semana para el pistoletazo de salida.

¿Cómo ve al equipo tras el parón por el confinamiento, lo ve preparado para afrontar un reto tan importante?

El equipo esta con muchas ganas, muy ansioso por volver a la competición, son muchos meses sin jugar al fútbol. Esta es una situación que ellos nunca han vivido, tanto tiempo sin jugar y la verdad que se han preparado muy bien. Han sido muy profesionales durante todo el confinamiento. Ahora llevamos cinco semanas de entrenamiento, el equipo está muy bien, muy fuerte, sin lesiones y con ganas de empezar

¿Qué significaría para un equipo como el Marbella llegar a Segunda y compartir categoría con el Málaga CF?

Ilusión. Somos un club pequeñito, que hace año y medio cuando llegamos estábamos muy abajo, sin ilusión, sin afición, sin ganas. Y la verdad que todo el trabajo de este tiempo nos ha venido muy bien, nos ha generado mucha ilusión y muchas ganas, que es lo que nos faltaba y estamos seguros de que tenemos opciones. Sera difícil, pero estamos con muchas ganas de poder conseguir el objetivo porque llevamos muchos meses trabajando.

Para la ciudad, ¿qué supone tener a su equipo en Segunda?

Lo mismo, una ilusión enorme, es una ciudad complicada donde no ha habido mucha afición al futbol, pero poco a poco hemos conseguido que se despierte esa afición. Ya vamos viendo más ambiente por las calles. Ahora te das una vuelta por el centro y ya puedes ver banderas del Marbella por los balcones, gente con la camiseta del equipo. Es una ilusión que se ha despertado también en la ciudad. La gente ya piensa en el partido, cuando empieza, en qué horario y eso era algo muy difícil de ver aquí. Conseguirlo es un motivo de orgullo para nosotros.

Ahora que se había creado ese vínculo con la afición, los partidos se tienen que jugar a puerta cerrada. ¿Afectará al equipo?

Es una pena, habría sido precioso jugar con nuestra afición, habría estado todo el mundo con nosotros, seguro se habrían volcado con el equipo. Es una pena que dada la situación no haya más remedio que hacerlo a puerta cerrada. Aún así, lo más importante es que podamos jugarlos. Aunque es difícil no poder contar con ellos, pero esperamos poder darle esa alegría enorme y poder celebrarlo con ellos de algún modo.

El primer partido del Marbella será el sábado 18, a las 22:00, contra la Peña Deportiva, ¿qué opina del horario y de este rival?

El horario es un poco tarde, pero con el calor que hace yo creo que aquí en Marbella habrá un clima perfecto a esas horas para jugar al fútbol. Jugamos contra la Peña Deportiva de Ibiza, que ha sido una de las sorpresas de la temporada, la revelación en el grupo 1. Un equipo que nos lo va a poner muy difícil, tenemos un respeto muy grande por ellos y sabemos que será un rival muy complicado, pero haremos todo lo posible para derrotarlos.

En el supuesto de que se logre el ascenso, ¿cree que el Marbella tiene equipo para afrontar el reto de permanecer en Segunda?

Nosotros tenemos una base de un equipo de mucha calidad. Cuando estábamos haciendo el equipo para este año, no hemos pensado solo en Segunda B, sino que hemos traído jugadores que son de nivel de segunda División también. Obviamente siempre hay que hacer algún retoque pero creemos que tenemos un equipo muy fuerte.

¿Sería un fracaso no lograr el ascenso?

Fracaso nunca. Para nosotros fracaso habría sido no intentarlo, no luchar, no estar ahí hasta el final, no jugar este play off y no dar todo lo que tenemos. Pero una vez que hemos hecho eso y de sobra, nunca puede ser fracaso. Esto al fin y al cabo es el fútbol y depende de muchas cosas, no deja de ser un juego. Sería una desilusión, pero fracaso nunca.