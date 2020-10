Fernando Santos: "Es un duelo ibérico, espero intensidad"

El seleccionador nacional de Portugal, Fernando Santos, cree que se verá "intensidad" y "un buen espectáculo" este miércoles cuando se midan a España en un amistoso en el José Alvalade de Lisboa, y apuntó que no ve muchas diferencias entre ambos combinados desde que se vieran por última vez en el Mundial de Rusia.

"Espero intensidad, sin duda. Tanto por la calidad de los jugadores como por la calidad que ponen en el movimiento del balón, la dinámica, tanto ofensiva como defensiva. Tiene todo para ser un buen espectáculo, en primer lugar porque es un duelo ibérico", apuntó Santos este martes en rueda de prensa recogida por la web de la Federación Portuguesa.

El técnico recordó que "el ADN de cada equipo no ha cambiado mucho" desde que se vieran las caras por última vez en su primer partido del Mundial de Rusia de 2018. "España ha mantenido su matriz de juego. Es un equipo de posesión, rápido en la transición y que recupera rápidamente el balón", analizó de los de Luis Enrique Martínez.

Por otro lado, habló de la figura de Cristiano Ronaldo, que se incorporó más tarde a la concentración, algo que "no tiene nada que ver" con su participación o no este partido, y de sus primeros recuerdos del de Madeira. "El primero que me viene a la mente fue en 2003, creo, un gol que marcó en un torneo que ganamos en Marinha Grande, cuando todavía era un niño", indicó.

"Como seleccionador nacional, el mayor recuerdo es un partido ante Dinamarca en 2014, cuando marcó un gol de cabeza decisivo a los 93 minutos", añadió Fernando Santos.

Por su parte, el centrocampista Renato Sanches aseguró que este partido "es importante, aunque sea un amistoso". "Queremos ganar. Nuestros jugadores tienen mucha calidad, los portugueses están en casi todos los equipos del mundo y en grandes clubs de Europa. Eso es muy bueno para todos nosotros", remarcó.