El CB Marbella visita al CB Morón en el Pabellón Alameda

Derbi en el Pabellón Alameda de Morón de Frontera entre el Club Baloncesto Morón y el Club Baloncesto Marbella. Los dos equipos, que vienen de perder en la última jornada, llegan con sensaciones diferentes. Los locales cayeron en Salamanca por un contundente 84-48 ante un sorprendente Aquimisa Carbajosa que ya desde el primer cuarto dejó claro lo que iba a pasar en el resto del partido. Por su parte, el CB Marbella cayó en el Carlos Cabezas ante el Zentro Basket sin dar su brazo a torcer durante más de 39 minutos, pero la victoria se escapó por pequeños detalles cuando mejor lo tenían los azulones. Así, este encuentro servirá para que uno consiga sumar un importante triunfo y para que otro sume una peligrosa derrota a su casillero.

El CB Marbella podrá contar, por fin, con todos sus efectivos, incluido Rafa Piña, que volverá a sentarse en el banquillo. Así, Taylor Cameron, Ismael Tamba y Jeffrey Godspower serán de la partida y tendrá sus minutos en Morón tras completar algún entrenamiento durante la semana. Aunque la incorporación de los tres será progresiva dada la inactividad durante algo más de un mes, a buen seguro tendrán minutos para ir recuperando poco a poco sensaciones de cara a los próximos enfrentamientos.

El técnico marbellí valoró de la siguiente manera la semana de trabajo del equipo, y sobre todo, la incorporación de los últimos efectivos que estaban en la enfermería. "Han sido semanas muy difíciles y la semana pasada para todos fue más dura aún. Entrenar con pocos efectivos, sin entrenadores prácticamente y teniendo que doblar todos los del club para ir cubriéndonos a los que aún no estábamos disponibles. Aún así, demostramos que tenemos capacidad para superar adversidades y más allá de la derrota ante Zentro Basket, el equipo dio la cara y no se ganó por detalles. El físico nos llegó mucho más de lo que esperábamos, pero es verdad que en los últimos minutos el equipo estuvo agotado. Es normal después de un mes y poco más sin entrenar. Ya por fin estamos todos y eso es una gran noticia".

El Pabellón Alameda trae recuerdos agridulces tanto para el CB Marbella como para Piña en particular. El Decano cayó el pasado 3 de enero en tierras moronenses por 89-81 en un encuentro en el que los malagueños fueron ganando hasta por 20 puntos. Inexplicablemente y tras jugar prórroga el partido se quedó en el feudo de Morón en el que era el estreno de Rafa Piña como entrenador del equipo. No obstante, los escenarios son completamente distintos. "Aquel partido marcó un antes y un después en el equipo. Quizá si no hubiésemos perdido de aquella manera el equipo no hubiese ganado después nueve partidos consecutivos. Nos quedamos a las puertas de entrar en el play off por ascenso y estoy seguro que todos aprendimos de aquella derrota. No puedes relajarte en una categoría como esta y menos en una pista como la de Morón".

Una vez más el partido se jugará a puerta cerrada. Las restricciones sanitarias obligan a que las gradas de uno de los pabellones más míticos de la categoría no reciban a sus aficionados, pero eso no quitará el sabor a derbi andaluz que tiene el encuentro. "Siempre es bonito jugar este tipo de partidos, donde además compartimos muchas cosas y mantenemos amistad con gente del club. Será raro jugar sin su afición en la grada, que es una de las mejores de la categoría incluso de LEB Oro, pero la situación actual es lo que nos obliga. Intentaremos hacer un buen baloncesto para que los que nos sigan desde casa disfruten".

La expedición del CB Marbella partirá hacia Morón este sábado a las 13:30 horas, para llegar al Pabellón Alameda sobre las 16:15 horas. Tras el encuentro, programado para las 18:00 horas y que será retransmitido por CanalFEB, el equipo regresará a la Costa del Sol, con llegada aproximada a las 23:00 horas.