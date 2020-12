El Rincón Fertilidad, plagado de bajas, recibe en Coín al Pereda cántabro

Vuelven las «panteras» a la Liga. Y lo hacen en pleno parón competitivo por la disputa del Campeonato de Europa de Dinamarca. Las malagueñas han preferido sacrificar estos días de descanso para «quitarse» uno de los dos partidos que tienen atrasados por culpa del coronavirus que afectó a una de las jugadoras del equipo hace ya varias semanas.

El caso es que el Rincón Fertilidad echa el cierre a este 2020 ante el Uneatlántico Pereda, a partir de las 19:00 horas, en el Polideportivo Municipal de Coín. Y lo hace con importantes bajas. Sole López, Merche Castellanos y Silvia Arderius están recién aterrizadas de jugar el Europeo con España. Las dos primeras estarán presentes en el partido, pero su participación será testimonial. Además de la ausencia de Arderius, tampoco jugarán esta tarde la brasileña Isa Medeiros y la argentina Rocío Campigli ya que ambas se encuentran en sus respectivos países con permiso del club para arreglar sus respectivos visados para volver a España.

El cuadro cántabro llega a Málaga con una victoria en los seis primeros encuentros disputados en la Liga Guerreras Iberdrola tras una primera vuelta donde, además de debutar en la categoría como recién ascendido, ha pagado el capricho del calendario de tener que visitar las pistas más complicadas del grupo A. En sus filas llega una conocida en el Rincón Fertilidad Málaga, la pivote Isaura Menin.

Las de Santiago Abascal jugarán la segunda fase de la Liga Guerreras Iberdrola en el grupo que luchará por la permanencia, por lo que el resultado de este partido no afectará a las malagueñas en la siguiente etapa liguera, ya que el Rincón Fertilidad luchará por el título y ambos equipos no coincidirán en una segunda fase en la que se arrastran los resultados de esta primera liguilla entre los equipos que vuelvan a compartir grupo. Es por este motivo que el Rincón Fertilidad acceda a jugar este partido con bajas vitales en sus filas al ser un resultado intrascendente para el devenir liguero.

El técnico Suso Gallardo sabe que no ha sido el modo habitual de preparar un partido, aunque se muestra satisfecho con el estado de forma de sus pupilas. «No es la mejor manera que esperábamos, pero teníamos que dar un poco de descanso con el parón de selecciones. Pero en estas dos semanas de trabajo las chicas han demostrado que están a tono y con ganas de cerrar el año al nivel que llevamos toda la temporada», dijo.

Para el entrenador, las bajas con las que encara este encuentro no serán un gran hándicap: «Lo teníamos previsto, cuando se puso el partido aplazado en esta fecha sabíamos que no contaríamos con las internacionales, aunque hayan llegado ya, y en cuanto a Isa y Roca sabemos que es un tema excepcional, no pudieron ir en verano a casa y creemos que era necesario que en Navidad pudiesen estar con su familias. Creo que el equipo va a estar preparado para afrontarlo con todas las garantías». «Si algo ha demostrado esta plantilla es que todo el mundo está capacitado, que dentro de su rol todas pueden aportar mucho en la pista. Cada vez están aportando más, desde las jóvenes a las veteranas, está claro que tendremos menos rotación pero confiamos plenamente en las disponibles para sacar los dos puntos e irnos con el trabajo hecho a las vacaciones», aseguró el técnico.

Como ya anunció el club, este encuentro que enmarcado dentro de la campaña «Juguetes por sonrisas», una acción que busca ayudar a las familias más desfavorecidas a que los más pequeños puedan ser más felices estas navidades. Los aficionados que traigan un juguete nuevo podrán acceder gratuitamente al encuentro, mientras que la recaudación de la venta de entradas será destinada también a la compra de juguetes, animando también a los abonados, cuya entrada está asegurada.