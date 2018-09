"Si me mato en los entrenamientos seguro que Luis me dará minutos en los partidos"

Las oportunidades comienzan a agotarse para él. Desde marzo de 2013, cuando aterrizó en Málaga, a este curso 2018/19 han pasado muchas cosas para él. Entona el mea culpa pero confiesa tener la conciencia tranquila por su trabajo y nivel de profesionalidad. Le habría gustado marcharse cedido la pasada temporada para tener minutos porque, como dice, «jugar unos minutos después de dos meses, es difícil».

Viny Pierrot Marcel Okouo aterrizó en Málaga en abril de 2013. Era un chico muy grande, nacido el 10 de abril de 1997 en Brazzaville (República del Congo) y que apenas sabía botar la pelota. En el Unicaja ha pasado por todas las situaciones: novato, dominador en LEB Plata, jugador residual, rol importante en plena final de la Eurocup... Con 2.14 metros de estatura, de Viny se espera mucho. Pero no llega. Sin minutos en los últimos años, desestimadas sus peticiones para salir cedido, quizá no tenga más oportunidades con el Unicaja de las que se pueda ganar este curso con Luis Casimiro.

¿Cómo está, Viny?

Muy bien, gracias, con ganas de empezar ya.

¿Cómo ha ido esta pretemporada?

Todo ha ido muy bien.

¿Contento con el trabajo?

Sí, he podido tener minutos.

¿Y cree que los ha aprovechado o que ha dejado pasar una buena oportunidad?

Yo creo que podría haber jugado mejor, sobre todo cuando se fueron los compañeros internacionales con las selección. La verdad es que podría haber jugado mejor. He intentado hacerlo bien, pero no me han salido las cosas como yo quería. He fallado muchas canastas y sé que tengo que mejorar cuando Luis me dé otra oportunidad, ahora cuando empiece la temporada.

¿Qué le ha dicho Luis Casimiro durante la pretemporada? ¿Qué espera de usted?

He hablado con él. La verdad es que muy bien con él, con lo que me dice, como todos los entrenadores. Soy joven, me ha dicho que entrene duro, que intente competir con los que tengo enfrente y la verdad es que estoy contento con él.

¿Le hubiera gustado a Viny Okouo haberse marchado cedido para tener más minutos? Y no hablo ya de esta temporada, sino de la pasada campaña, por ejemplo. O incluso de la anterior.

Sí, la verdad es que sí. Eso es lo que me hubiera gustado. Yo soy joven y lo que me interesa es intentar jugar más minutos, y lo he pensado. Pero ahora ha llegado Luis y me ha dicho mucha gente que este entrenador intenta jugar y ayudar a los jóvenes. Y es verdad, lo estoy viendo. En esta pretemporada me he equivocado mucho y seguía en el campo. Él me da minutos, porque él sabe que los jóvenes nos equivocamos. Pero he decidido quedarme para intentar demostrar que puedo jugar con este entrenador.

Hace dos temporadas, cuando se lesionó Dejan Musli, usted jugó casi un mes con asiduidad y a un gran nivel. ¿Volveremos a ver a Viny a ese nivel o incluso superior en el Unicaja?

Claro€ Eso depende de lo que pase. Si no estoy dos meses fuera€ Es que así cuesta mucho más tratar de jugar bien. Había un momento, el año pasado, que estuve dos meses sin jugar y cuando un jugador joven no juega pues pasa eso€ Es muy difícil. Y de repente, tras dos meses y medio, te ponen un minuto. Y eso es muy difícil. Es difícil enseñar lo que sabes hacer de esta forma. Cuando se lesionó Musli, yo supe que iba a jugar y la verdad es que en ese tiempo demostré que podía hacerlo bien con el equipo.

¿Tiene que echarse algo en cara a sí mismo?

(Silencio).

¿Me entiende lo que le quiero decir?

Sí, sí, claro...

¿Ha sido siempre buen profesional, ha entrenado siempre al máximo, ha estado siempre a su mejor nivel? ¿Tiene la conciencia tranquila, está contento con su trabajo?

Estoy tranquilo con mi trabajo, de verdad. Hay días, tras un entrenamiento, que no entrenas bien. Eso me pasa, claro. Cuando no hago un buen entrenamiento, al llegar a casa, intento comer y estar en la cama, y pensar qué he hecho mal en el entrenamiento para al día siguiente mejorarlo.

¿Qué le puede aportar Viny a este Unicaja?

Creo que puedo darle muchas cosas. Lo he demostrado, sobre todo cuando se lesionó Musli, muchas ganas. Soy joven, juego con energía y ganas. ¿Equivocarme? Claro, voy a equivocarme, porque soy joven y estoy aprendiendo. Pero tengo ganas y energía para ayudar al equipo.

Su contrato termina el próximo verano. ¿Va a firmar un nuevo contrato o desea esperar?

Yo de eso no sé nada todavía, no sé nada, no he hablado con mi agente, no sé nada de la gente del club. Yo, la verdad, es que no tengo prisa. He intentado buscar minutos, voy a entrenar duro y ya está.

¿Le gustaría seguir en Málaga?

Me gustaría seguir en Málaga, cómo no. Esto es ya para mí como mi casa y me gustaría seguir. Pero primero lo que tengo que hacer es entrenar duro en cada entrenamiento y demostrar las ganas que tengo yo para que Luis tenga confianza conmigo y pueda darme oportunidades.

Éste es su año natura de draft en la NBA. ¿Piensa en eso?

No he pensado en esto, porque lo primero es jugar aquí. No puedo tener oportunidades de ir al draft si no juego aquí. Va a ser muy difícil poder jugar, pero si me mato en los entrenamientos seguro que Luis me dará minutos en los partidos.

Hábleme del equipo. ¿Le gusta el nuevo Unicaja?

Sí, me gusta, hay un buen equipo. Y hay chicos estupendos, nos llevamos todos muy bien, nos reímos mucho juntos. Espero que la temporada sea lo más larga posible para poder disputar muchos partidos y llegar lo más lejos posible.

El viernes arranca la temporada y jugarán cuatro partidos en sólo diez días.

Sí, eso es como el año pasado. Está bien jugar cuatro partidos seguidos e intentaremos ser muy duros desde el minuto uno del primer partido. El viernes jugamos contra un gran equipo, el Valencia, aquí en casa, delante de nuestra afición. Necesitamos ganar este primer partido, ojalá. Y así poder empezar muy bien la temporada.

¿Algo que decir a los aficionados? Hay seguidores que le apoyan, otros no están contentos con su trabajo y son más críticos€

Es la vida del deportista, siempre habrá críticas. Para todos. Incluso a los jugadores más grandes, como Michael Jordan y esa gente, como Lebron James, siempre hay quien les critica. Yo lo que tengo que hacer es centrarme en mi trabajo e intentar hacer las cosas bien y ya está. Hay gente que habla sin tener mucha idea de cómo son las cosas y sobre este deporte.