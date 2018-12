Máximo respeto al Top 16

El objetivo para todos es acceder a los cruces de cuartos.

El Unicaja conoce desde el miércoles por la noche cuál es su grupo en el Top 16 de la Euroliga. La segunda parte de la competición se comprime, en un grupito de sólo cuatro equipos, con seis partidos, en el que sólo los dos mejores accederán a los cruces de cuartos de final. El equipo malagueño se jugará el pase ante el Valencia Basket, el Estrella Roja de Belgrado y el Limoges francés.

Este periódico ha pulsado la opinión de parte de los integrantes del equipo malagueño. Hay confianza en seguir avanzado rondas, pero existe un tremendo respeto a todos los integrantes del grupo. No hay que olvidar que Valencia y Estrella Roja jugaron el pasado curso en la Euroliga junto al Unicaja.

Alberto Díaz sigue avanzando en su puesta a punto, tras mes y medio parado por una rotura muscular. «Sabemos que va a ser difícil. Son equipos complicados, aficiones muy duras, muy ruidosas en sus pistas. Y es lo que toca, esto es la Eurocup, va subiendo su nivel. Esta competición es así, ahora tenemos a dos rivales de Euroliga. Esta competición tiene a equipos cada vez mejores y sabemos que es complicado y ya lo tenemos en mente. Nuestro objetivo es finalizar entre los dos primeros y pasar a la siguiente fase. Será muy importante comenzar con buen pie», explicó el base malagueño.

Si hay alguien feliz en el vestuario del Unicaja por la composición del Grupo G, ése es Mathias Lessort. El pívot se mide de nuevo al Estrella Roja, donde jugó el pasado curso, y vuelve a Francia para jugar ante el Limoges. «Vuelvo a Belgrado para jugar contra mi equipo del año pasado y eso me pone muy contento», explica Lessort. «Jugar contra ellos, volver a Belgrado... estoy realmente expectante e impaciente por medirme contra el Estrella Roja. Me va a encantar volver a jugar a la Sala Pionir. Allí se vive una grandísima atmósfera. Todo el mundo sabe que jugar allí es algo sensacional. El ambiente que se vive allí es increíble, todo el mundo lo sabe». Y sobre jugar en casa, Lessort explicó: «Y lo del Limoges también me pone muy contento. Jugar contra un equipo francés es para mí algo muy especial y voy a ir muy feliz allí, es algo muy bonito. Es un Top 16 muy atractivo, porque eran los tres rivales que yo quería de las opciones que había».

Sasu Salin se muestra muy sereno al hablar del Grupo G. «Es difícil, pero yo creo que podemos hacer muchas cosas bien en esta nueva fase de la Eurocup. Es un grupo de un gran nivel, hubo equipos de Euroliga el año pasado y son partidos duros, que serán todos muy difíciles y debemos estar muy centrados, mostrando nuestro mejor nivel y siendo competitivos. Necesitamos ganar al menos cuatro partidos. No creo que con tres sea posible, necesitaremos ganar cuatro para estar en el Top 8. Para mí no es importante ser primero o segundo, yo sólo quiero pasar a la siguiente fase. Todos queremos estar en la primera posición del grupo, pero si somos segundos es igual, podemos jugar sin ventaja de campo luego», manifestó.

También el pívot georgiano Gio Shermadini hace cuentas de todo lo que se viene encima. Eso sí, «Gio» primero quiere felicitar a todos. «Es difícil, muy duro, será muy complicado para nosotros poder. Lo primero que quiero hacer es felicitar a mis compañeros de equipo y al staff técnico porque hemos pasado al Top 16. Trabajamos muy duro, estamos construyendo un gran equipo y pienso que podemos competir en todos los partidos y tratar de ganarlos».

El jugador verde espera seguir rindiendo a un gran nivel, como hasta ahora, aunque califica este Grupo G como «de gran exigencia». «Es un equipo de un gran nivel, muy difícil, de gran exigencia. Vamos a darlo todo por nuestros fans, seguro, y espero que nos apoyen mucho a partir de ahora», pidió Shermadini.

Los malagueños tienen ahora un parón en la competición y arrancarán el Top 16 en Valencia el próximo 2 de enero a partir de las 20.45 horas.