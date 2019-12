Brizuela: "Ha sido todo muy rápido, acepté sin pensarlo"

Dario Brizuela vivió en la mañana de este jueves su puesta de largo como jugador del Unicaja. Acompañado de Manolo Rubia, director deportivo de la entidad cajista, el escolta de Donosti ofreció sus primeras palabras tras su fichaje ante los medios tras posar en la pista central del Martín Carpena.

Llegada al Unicaja. "Ha sido todo muy rápido. Ha sido un proceso de 24 horas. No me lo puedo creer todavía. Estoy muy contento, es uno de los mejores clubes de Europa. Es una oportunidad. Muy agradecido".

Negociaciones. "Me entero el martes de todo. Me dicen que existe la posibilidad, lo acepto sin pensarlo. Jugar en el Unicaja no es una oportunidad que salga a menudo. Ha sido un proceso de menos de dos días. Ilusionado y con ganas de empezar a trabajar·.

Amigos en el vestuario. "Cuando hablé con ellos ya estaba todo prácticamente hecho. Alberto me escribió y cuando le contesté ya era todo oficial. Me van a ayudar en lo que necesite. Están contentos de que esté aquí. He compartido equipo y selección con algunos".

Debut inminente. "Estoy con ritmo de juego. Si Luis cuenta conmigo para el sábado, perfecto. Si no, lo entenderé. Es una época difícil para que un jugador nuevo llegue. Estoy dispuesto a trabajar".

Fichaje frustrado por Valencia Basket y opciones con Unicaja. "Este verano fue difícil para mí. Eran dos oportunidades impresionantes, eso ya queda atrás, no hay que darle vueltas. El club ha vuelto a apostar por mí. La forma de agradecerlo es trabajando y con ganas. Ahora ha sido únicamente Málaga. Estoy muy ilusionado. Es muy difícil escoger. Es una oportunidad increíble.

Objetivos. "El Unicaja no está en la posición que debería. No siento presión. Vengo a a aportar, a partir de ahí conseguir resultados. Es un reto grande".

Eurocup. "Un partido a la semana se hace largo. La oportunidad de jugar dos partidos a todo el mundo gusta. Ilusiona mucho".

Luis Casimiro. "No he tenido todavía oportunidad de hablar con él, tengo ganas de hablar en persona. Quiero trabajar y ayudar al equipo. Hay que sumar, esta plantilla es muy fuerte. El objetivo es ayudar a ganar partidos".

Enfrentamiento contra el Unicaja. "No le salió el mejor partido aquel día. Fue un partido de pocos puntos. Siempre que vienes sabes que va a ser un partido complicado. Tengo ganas de estar del otro lado. Es un pabellón que intimida".

En la noche del miércoles Brizuela ya dejó un mensaje en redes sociales para despedirse del Estudiantes y su afición: "He decidido dejar este club y apostar por esta nueva oportunidad que se me ha presentado. Es lo que necesito para convertirme en mejor jugador, pero sobre todo y más importante, en mejor persona", reza parte del escrito publicado en sus perfiles oficiales.

Manolo Rubia, director deportivo, acompañó al jugador durante su presentación como jugador del Unicaja y valoró la gran oportunidad de mercado que ha tenido el club para su contratación a largo plazo: "Es un fichaje de futuro, muy importante. Me gustaría destacar la celeridad. Ha tenido mucho que ver nuestro presidente Eduardo. En menos de 24 horas lo hemos hecho. Damos la bienvenida a Darío. Van a ser cae cuatro años, y muchos más. Todos sabemos las características de Darío. Vamos a contar con trece jugadores. Es un escolta que nos puede aportar muchas cosas. La llegada de Darío recompone el róster. Tenemos suficientes jugadores par acometer los que se nos viene encima".