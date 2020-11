Casimiro: "Hemos tenido buena mentalidad todo el partido"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, afirmó tras el Unicaja-Acunsa Gipuzkoa que su equipo ha tuvo "buena mentalidad durante todo el partido" para imponerse por 104-69 ab su rival en la undécima jornada de la Liga Endesa.

En la valoración posterior al encuentro, Casimiro relató que vio bien al conjunto malagueño, pero matizó que en el segundo cuarto estuvieron "con alguna dificultad en la defensa, producto de haber sacado una ventaja rápida defendiendo muy bien en el primer cuarto", explicó.

"El equipo estaba muy concienciado en trabajar en defensa y en el segundo tiempo hemos retomado la eficacia defensiva y hemos tenido mucha disciplina atrás y pudimos seguir abriendo brecha", destacó el preparador del Unicaja.

Casimiro también valoró el +35 con el que acabó el partido. "El average general es importante porque la Copa del Rey te obliga a ello. Somos ambiciosos y siempre vamos a por mayores diferencias de puntos", concluyó.

Por su parte, el entrenador del Acuna GBC, el argentino Marcelo Nicola, aseguró que "los jugadores deben despertar y competir hasta el final" tras la mala imagen dada por su equipo en Málaga.

El técnico argentino explicó durante su valoración posterior al partido que al GBC "le quedan muchas cosas por mejorar". "Después de quince día sin partidos no fuimos capaces de trasladar las cosas de los entrenamientos al parqué". Se mostró duro con sus jugadores, de quienes dijo que, además de "despertarse", deben "tranquilizarse y plasmar lo que se hace cada día". "Hay que competir hasta el final sea cual sea el resultado y eso es algo que no estamos haciendo y me molesta mucho", finalizó el preparador con equipo guipuzcoano.