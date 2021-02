Fotis Katsikaris terminó el encuentro con un mosqueo terrible con la labor arbitral pero en rueda de prensa tuvo que morderse la lengua. Aún así, no se cortó en decir que en la última jugada del tiempo reglamentario hubo una falta clarísima sobre Abromaitis que le hubiera dado al Unicaja un tiro libre para ganar el partido a 4 décimas del final: «Era falta clarísima, se ve en la tele. Davies le agarra la camiseta».

El conjunto malaguño plantó cara a todo un Barcelona y el griego lamentó que el gran encuentro terminara con polémica arbitral. «Del arbitraje no voy a decir nada. No merecía este partido acabar así, sin duda que no. El protagonismo lo tienen que tener los jugadores, nadie más», explicó el entrenador verde.

«Estuvimos muy bien preparados para este partido. En el primer cuarto jugamos un baloncesto espectacular. El Barça es un gran equipo y reaccionó, tienen jugadores con una capacidad anotadora muy alta. Nosotros perdimos un poco el ritmo y cometimos errores evitables. En el descanso les dije que el Barça saldría con el cuchillo entre los dientes, que nos podían sacar de la pista. Hicimos un tercer cuarto muy bueno. Estoy muy orgulloso. Dimos un paso de gigante», dijo Katsikaris. «Estoy contento, muy feliz por el grupo. Empatamos el partido y nos deben un tiro libre. En la prórroga metieron dos canastones con Higgins bien defendido. Cuando me echaron ya no estábamos. Estoy muy contento, pero muy jodido por el resultado porque tuvimos opciones de ganar. Seguimos», añadió.

Si el protagonismo es de los jugadores, hubo uno que brilló por encima del resto en el encuentro frente al Barça: Darío Brizuela. «Brizuela hizo un partidazo, con 9 pérdidas. Tiene tanto talento con el balón en sus manos y podía tomar unas decisiones para ser un gran jugador. Es un proceso y lo pagamos de esta manera. La gente que tiene el balón para crear y anotar hay cosas que mejorar. Darío tiene un talento enorme. Le aprieto mucho para mejorar, para que no se quede contento con una buena actuación. Saras hizo todo lo que pudo. Ahora, para ser un jugador completo, tiene que trabajar mucho en la toma de decisiones. Mete tiros muy complicados. Hizo un gran partido y gracias a él estuvimos al final. Tengo plena confianza en él», concluyó.

Las comparecencias de prensa de Sarunas Jasikevicius y Fotis Katsikaris tras el partido del Barça y el Unicaja de cuartos de final de la Copa del Rey Madrid 2021.