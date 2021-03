Darío Brizuela, estudiante de Psicología, ofreció una interesante charla a un grupo reducido de alumnos de 6º de Primaria del colegio de la Fundación Unicaja Rosario Moreno de Málaga, acerca del acoso escolar y de lo importante que es el papel de todos para tratar de erradicar este problema de las aulas. Este programa está buscando un quinteto contra el bullying en cinco colegios de toda España.

La ACB y la asociación NACE (No al Acoso Escolar) pusieron en marcha esta campaña que en su primera temporada centró su mensaje en el testimonio de las víctimas para concienciar sobre la lacra del bullying en las escuelas e invitarles a dar el paso para denunciar el acoso. En esta segunda etapa ha cambiado el ángulo para señalar directamente a aquellos que, por acción u omisión, no actúan para ayudar a las víctimas del acoso escolar. El gran objetivo es concienciar y educar a todos aquellos niños y niñas que miran hacia otro lado, los que, con su silencio o su complicidad, apoyan directa o indirectamente a los acosadores.

Así, Brizuela puso el foco de su charla sobre el papel de los que pueden presenciar un acto de este tipo y les dio un valioso consejo: "Si digo algo, igual me llaman chivato. Pero haber sido un chivato por ayudar a un chaval, probablemente sea de las mejores cosas que has hecho en la vida". También compartió con ellos algunas duras experiencias que tuvo en el colegio o en sus equipos de baloncesto y les invitó a crear su propio Quinteto para buscar soluciones y respuestas a este problema.

Darío Brizuela es uno de los jugadores elegidos por ACB para formar el "Quinteto contra el Bullying” junto a Víctor Claver (Barça), Augusto Lima (UCAM Murcia), Sergio Llull (Real Madrid), y Guillem Vives (Valencia Basket). Estos cinco jugadores intentarán convencer a niños y niñas para que también ellos formen sus quintetos en las escuelas de todo el país. Estos cinco niños deberán enviar sus propuestas para tratar de convertirse en referentes en su propia clase, con ideas que ayuden a que todos los niños se sientan a gusto en el entorno escolar y puedan tener una ayuda en caso de necesitarlo.

Ahora los chicos y chicas del Rosario Moreno tienen el reto de formar su propio Quinteto contra el Bullying para ayudar a sus compañeros y facilitar la convivencia sana en las aulas.