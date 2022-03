El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, subrayó las mejoras del equipo después del triunfo cosechado en el Carpena ante el Coosur Real Betis: "Estamos recuperando el mejor nivel. Detrás de las últimas victorias hay mucho trabajo", alegó. Y asimismo lanzó un mensaje hacia la afición verde: "Una de las cosas que desea este equipo es ver el Carpena lleno algún día".

Precisamente se jugará el próximo miércoles, a partir de las ocho y media de la tarde, el encuentro aplazado frente a Bilbao Basket. Navarro expresó que es el momento de disfrutar del triunfo ante el Betis y que a partir de lunes ya "pensar en Bilbao". El vitoriano reconoció su satisfacción por la victoria en el derbi andaluz: "Estoy contento porque he visto cosas que hemos trabajado durante la semana".

Y sobre el desarrollo del duelo especificó que sus jugadores empezaron "muy bien", si bien es cierto que luego entraron "en un momento de desacierto", hasta que en el tercer cuarto, con la entrada de Axel Bouteille, el equipo empezó "a anotar y estar más equilibrados" hasta coger distancia en el marcador.

Navarro ha visto de esa manera un Unicaja "capaz de encontrar soluciones" y avisó de que el gran protagonismo del triple (15 de 39 intentos) "no era un plan de partido", sino algo que propició el esquema defensivo expuesto por su homólogo en el banquillo visitante, Luis Casimiro. Acerca de la evolución de la plantilla desde que se hizo cargo del cuadro malagueño, el entrenador vasco finalizó con que se ha mejorado en defensa, a través de la involucración de sus jugadores "fuera de su zona de confort".

Ahora considera que hay motivos para creer que Unicaja "está saliendo de esa línea negativa" en la que se encontraba. Y reconoció el propio Ibon Navarro, para concluir, que existe una mejor "química" en el seno del conjunto cajista. El test del próximo miércoles puede servir de nueva demostración para ratficar estas palabras.

Por su parte, el téncico del Coosur Real Betis y expreparador del Unicaja, Luis Casimiro, fue bastante contundente con la resolución del derbi: "No se controló el rebote. Tenemos que ser nosotros mismos, pero sin cometer errores". También aludió al recibimiento obtenido: "Quiero agradecer al público del Carpena sus aplausos, siempre me han tratado muy bien y nunca he tenido una queja sobre ellos, a pesar de lo que digan algunos en la redes sociales".

Sobre la derrota lamentó haber tenido opciones en el tercer cuarto o volver varias veces al partido. Así expresó que Unicaja estuvo "muy acertado" y jugó "muy bien" a campo abierto. Aplaudió los "buenos porcentajes en tiros" de sus jugadores, frente a un acierto exterior de los malagueños que pesó demasiado. "Cuanto mejor juega el equipo es cuando corremos", matizó respecto a sus pupilos.