La pareja Osetkowski-Kravish, un filón para Ibon Navarro

Ibon Navarro se ha enfrentado en este inicio de temporada a uno de los mayores retos de su carrera: dar forma a un equipo en el que 9 de los 13 jugadores -contando a Mario Saint-Supery- son nuevos y en el que Alberto Díaz y Darío Brizuela llegaron a Málaga solo tres días antes de que el Unicaja jugara la Fase Previa de la Basketball Champions League. Con todos esos inconvenientes, el técnico vitoriano se ha visto obligado a hacer pruebas durante el propio transcurso de los partidos y, sin quizás esperarlo, podría haber encontrado una gran pareja para su juego interior: Dylan Osetkowski y David Kravish.

En estos cuatro encuentros que han pasado desde el inicio de Liga Endesa y en el que todos los jugadores han estado en plenitud física, Ibon Navarro ha utilizado 88 quintetos diferentes en los que lo ha probado casi de todo: Alberto-Perry-Brizuela como trío exterior, Barreiro-Osetkowski en el juego interior, Barreiro-Thomas-Lima (por dentro), Perry-Carter-Ejim (por fuera)... todas las combinaciones posibles. Algunas han dado mejor resultado que otras, pero lo cierto es que el entrenador ya ha encontrado al filón para este Unicaja en la pintura.

No son la pareja titular del juego interior cajista, ni siquiera la rotación les mantiene mucho tiempo juntos en la pista, aunque sí son la dupla que mejor rendimiento están ofreciendo en la pintura. Dylan Osetkowski y David Kravish acumulan un más/menos de +21 cuando han coincido sobre la pista contra Baskonia, Gran Canaria, Dinamo Sassari y Real Madrid. O lo que es lo mismo, ante interiores como Maik Kotsar, Matt Costello, Khalifa Diop, Chinanu Onuaku, Guerschon Yabusele, Edy Tavares y Vincent Poirier.

Precisamente, ninguno de los dos cajistas se caracteriza por ser un excelente defensor. Normalmente, se rodean de compañeros como Kalinoski o Djedovic que les pueden ayudar en un dos contra uno ante otro rival con notable superioridad. Ahora bien. Son dos jugadores que sí que pueden marcar la diferencia en ataque. Ya lo hizo Osetkowski en la pista del Sassari o Kravish en la visita del Gran Canaria.

Su papel como pareja, como el resto del equipo, ha ido mejorando con el paso de las jornadas. Ambos tuvieron un -7 frente al Baskonia, coincidiendo solo en tres quintetos. Un impacto en la cancha de +4 en la victoria contra el Gran Canaria. Fueron dos de los grandes responsables en la remontada ante el Sassari: +14, presentes en el final del segundo cuarto. Mientras que contra el Real Madrid acumularon un más/menos de +10, coincidiendo en 7 de los 20 quintetos utilizados ese día por Navarro.

A pesar de estos buenos números, no son la pareja más utilizada en el juego interior (20.37 minutos). Osetkowski sí que tiene más protagonismo, pero junto a Lima: 32.22 minutos , aunque con esta pareja el +/- es de -13. Por su parte, Kravish sale normalmente a sustituir al pívot brasileño para acompañar a Will Thomas en la pintura (18:54 minutos y +7). Incluso Thomas y Lima comparten más tiempo en la pista que los dos norteamericanos de pasaporte alemán y búlgaro: 27:44 minutos, pero con un -5 conjunto. O seas, que los números dejan claro que, a pesar de la polivalencia del ex de Villeurbanne, rinde mejor en el puesto de «4». De hecho, la pareja Thomas de ala-pívot y Osetkowski de pívot firma un -9.

El gran fondo de armario con el que cuenta esta temporada el Unicaja le permite a Ibon Navarro utilizar múltiples combinaciones con sus cinco jugadores interiores. Cada una tendrá mejor rendimiento según la dinámica de los partidos y las características de los rivales, pero lo cierto es que el dúo Osetkowski-Kravish se han mostrado como la pareja más fiable por ahora.

El «quebradero de cabeza» será ahora para Ibon Navarro. Después de 4 partidos en los que se ha visto obligado a probar diferentes dibujos, el rendimiento de Osetkowski y Kravish ha sido vital para el equipo. Ahora faltará saber cuánta continuidad tienen y cuánto pueden seguir aportando para ganar. Juntos o por separado.