81-89: El Unicaja pierde el último baile ante el Baskonia

No pudo ser. El Baskonia, que siempre da la cara en Málaga y siempre exige un extra al equipo cajista, asaltó este domingo el fortín del Carpena después de un partido eterno decidido en la prórroga, con alternancias en el marcador para uno y otro lado, en el que el Unicaja por momentos estuvo soberbio, pero en el que no supo rematar a un rival con muchas vidas, que se llevó del Palacio un triunfo muy meritorio para ellos.

A solo cuatro días para arrancar la Copa del Rey estaba por ver si la derrota con final feo de Las Palmas del fin de semana anterior había sido solo un accidente o un aviso de que el Unicaja sí está para ganar batallas menores, pero todavía no para "guerras" mayores. Pues ese debate queda abierto después del 81-89 ante los vascos.

No fue un mal partido de los verdes, ¡ni mucho menos!, pero esta vez no bastó para ganar. Quizás faltó colmillo para apretar cuando peor lo pasaron los vascos y sobró impaciencia para saber leer un partido en el que es verdad que un actor secundario como Heidegger decidió con dos triples seguidos en el tiempo extra que "mataron" al Unicaja. Los focos apuntaban a Markus Howard, pero fueron Thompson, el citado Heidegger y Marinkovic los que la liaron esta vez.

De nada valió el partidazo de Kendrick Perry, colosal desde su aparición en el campo en el primer cuarto. El base americano de pasaporte montenegrino fue imparable, jugó su mejor partido con la casaca verde, pero a veces estuvo demasiado solo. Faltó, desde luego, más regularidad desde el perímetro y algo más de consistencia bajo los aros. El enfado de Will Thomas tras ser sustituido y su amago de irse del banquillo también sobró. No fue la mejor noche del "4" americano y lo que toca es apretar los dientes para que el próximo partido sea mejor.

La verdad es que fue un partido de tú a tú y lo pudo ganar cualquiera. El arranque del Baskonia fue pletórico. Los de Peñarroya las metieron de todos los colores, pasando por encima de un Unicaja perdido en ataque y blando en defensa. Ibon Navarro paró el partido con 2-11 para buscar una reacción. Carter y Perry entraron para "mover el árbol". Y vaya que si lo hizo el base de pasaporte montenegrino. 12 puntos seguidos de Perry "encendieron" el Carpena, 14-14, a 2.28 del final del cuarto. El partido se volvió muy físico, con los dos repartiendo estopa en cada lado del campo. Otra canasta de Perry puso delante al Unicaja, 16-14, marcador que en el minuto 10 quedó 16-15.

Volvió a arrancar mejor el Baskonia que el Unicaja en el segundo parcial, 16-20. Pero Un parcial de 7-0, con triple incluido de Alberto obligó a Peñarroya a parrar el partido, con +5 para los cajistas, 25-20. Ofensivamente el partido fue un caos los siguientes minutos, con errores impropios de dos equipos con tanta dinamita. Dos triples seguidos de Kalinoski sirvieron para abrir brecha, 31-23, a dos minutos del descanso, al que se llegó con 39-30. Nueve arriba para los verdes, con un Perry estelar, autor de 19 puntos. La primera parte del trabajo estaba hecho, pero...

Volvió desatado el equipo del intermedio. Cuatro minutos gloriosos en defensa y corriendo al contraataque pusieron un +14 que ya sí parecía una diferencia más seria, 50-36. Peñarroya paró el partido, pidió más garra atrás y su equipo despertó a tiempo para reengancharse, 52-45. El choque llegó al minuto 30 con 58-51 y todo por decidir.

El Baskonia apretó. Con Heidegger muy acertado en la dirección y sin Howard, desaparecido del combate desde el salto inicial, el equipo vasco igualó las fuerzas, 64-64. Partido nuevo, con 5.17 para llegar al final. Dos triples de Thompson dieron la vuelta al marcador, 64-67. Ibon Navarro fue ahora el que llamó al orden a los suyos. La ventaja estaba perdida, pero el partido seguía en juego.

Los tres minutos finales fueron una catarata de emociones. Intercambio de canastas y también de alternancia en el marcador. Delante el Unicaja, delante el Baskonia, delante el Unicaja, delante el Baskonia. Thompson puso el +3 para el Baskonia, 75-78 a 33.5 del final. El Unicaja atacó para vivir o morir en el intento. La jugada de pizarra salió y Kalinoski enchufó un triplazo a 25.4 del final. 78-78 y ahora la bola para los vascos.

Peñarroya colocó a sus dos bases en pista para, al menos, no perder la bola. El Unicaja no hizo falta y fió a su defensa mandar el partido a la prórroga. Salió bien la apuesta porque Darius Thompson no acertó y el partido se fue a la prórroga.

Dos triples de Heiddeger seguidos "reventaron" al Unicaja en el tiempo extra. Se fue Baskonia de 7, 79-86. En un abrir y cerrar de ojos, la prórroga estaba muy cuesta arriba, aunque todavía con 2.53 para intentar reaccionar. Osetkowski falló un tiro fácil, Thopmson acertó en la siguiente jugada y el 79-88 fue la crónica de una derrota a la vista. Increíble que el equipo más descansado se quedara sin energía y el que venía de Lituania pareciera más fresco. Al final, 81-89, demasiado castigo.

Ahora solo queda que pasar página para entrar a tope en la semana más importante de la temporada. La de la Copa del Rey. La de una cita en Badalona en la que espera en cuartos de final un casi intratable Barça. Esa será otra historia...